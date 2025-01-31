Чем завтракают олимпийцы? Завтрак, который заряжает энергией

Сбалансированный завтрак — основа рациона большинства спортсменов. Он помогает не только зарядиться энергией с утра, но и восстановить мышцы после тренировок. В идеале такой приём пищи должен включать жиры, белки и углеводы.
Также нельзя забывать про жидкость — питьевой баланс важен в любое время суток, особенно утром.
Хотя большинство олимпийцев следуют принципам здорового питания, есть и исключения. Например, знаменитый пловец Майкл Фелпс в 2008 году поразил всех своей диетой на 12 000 калорий в день. Его завтрак включал шоколадные панкейки, французские тосты и яичные сэндвичи.
Этот пример показывает, что рацион может сильно отличаться в зависимости от потребностей и образа жизни спортсмена.
Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.
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