Капуста по-новому: рецепт, который удивит вас и гостей

Капуста — это не просто овощ, а настоящая находка для кухни. Шеф-повара Хайди Финк, Карла Контрерас и Рэйчел Наринс поделились рецептом, который делает капусту невероятно вкусной. По их мнению, лучший способ её приготовления — это тушение, но с небольшим секретом.
Тушёная капуста может стать как гарниром к мясу и рыбе, так и полноценным диетическим блюдом. Подходит любая капуста: белокочанная, краснокочанная, савойская или пекинская. Краснокочанная более плотная, а савойская и пекинская отличаются нежной текстурой.
Капуста отлично сочетается с другими ингредиентами. Профессионалы советуют экспериментировать:
Когда капуста станет мягкой, добавьте немного яблочного уксуса. Это освежит вкус и сделает блюдо ещё более ароматным. Чтобы понять, что капуста готова, просто попробуйте её - идеальная текстура и вкус подскажут, что пора снимать сковороду с огня. Подавайте сразу!
Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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