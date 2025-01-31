Капуста по-новому: рецепт, который удивит вас и гостей

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Капуста — это не просто овощ, а настоящая находка для кухни. Шеф-повара Хайди Финк, Карла Контрерас и Рэйчел Наринс поделились рецептом, который делает капусту невероятно вкусной. По их мнению, лучший способ её приготовления — это тушение, но с небольшим секретом.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain тушеная капуста

Почему тушёная капуста — идеальный выбор

Тушёная капуста может стать как гарниром к мясу и рыбе, так и полноценным диетическим блюдом. Подходит любая капуста: белокочанная, краснокочанная, савойская или пекинская. Краснокочанная более плотная, а савойская и пекинская отличаются нежной текстурой.

Секрет приготовления: обжарка перед тушением

Подготовьте капусту:

Не шинкуйте её слишком мелко — лучше нарезать на равные квадратные кусочки, чтобы овощ сохранил текстуру и не выделил слишком много жидкости. Обжарьте капусту:

На сильном огне разогрейте масло в сковороде с толстым дном. Добавьте капусту и обжаривайте до появления лёгкого орехового или дымного аромата. Это придаст блюду насыщенный вкус. Тушите:

Накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь и дайте капусте потушиться. На этом этапе добавьте соль, перец и немного воды, если хотите сделать текстуру мягче.

Что добавить для разнообразия

Капуста отлично сочетается с другими ингредиентами. Профессионалы советуют экспериментировать:

Лук-порей, чеснок, имбирь или тимьян.

Соевый или устричный соус для восточного акцента.

Грибы, овощи, мясо или семена для сытности.

Финальный штрих

Когда капуста станет мягкой, добавьте немного яблочного уксуса. Это освежит вкус и сделает блюдо ещё более ароматным. Чтобы понять, что капуста готова, просто попробуйте её - идеальная текстура и вкус подскажут, что пора снимать сковороду с огня. Подавайте сразу!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



