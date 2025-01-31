Кимчи из пекинской капусты: идеальная альтернатива квашеной капусте

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Кимчи уже давно перестало быть экзотикой для россиян, став достойной альтернативой квашеной капусте. Этот ферментированный продукт полезен и разнообразит рацион, а приготовить его дома совсем не сложно. Эксперты поделились простым рецептом кимчи из пекинской капусты, который легко повторить. Его можно есть сразу или дождаться полно засолки через 2-3 дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кимчи

Что потребуется:

2 кочана пекинской капусты,

1 морковь,

2-3 головки чеснока,

1/2 стакана рисовой муки,

1 репчатый лук,

специи: имбирь, соль, сахар, перец, рыбный или соевый соус — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Подготовьте капусту:

Разрежьте каждый кочан вдоль пополам, а затем сделайте надрез у основания, не разрезая полностью. Под струёй воды промойте капусту, смочив все слои. Посолите капусту:

В большой миске обильно посыпьте каждый слой капусты солью. Не втирайте её руками — просто посыпайте. Оставьте капусту на 2 часа, затем переверните и оставьте ещё на 2 часа. Приготовьте заправку:

Смешайте чеснок, имбирь, специи и сахар. Для "киселя" из рисовой муки растворите 3 ст. л. муки в 2-3 стаканах воды. Доведите до кипения, помешивая, до получения однородной белой массы. Снимите с огня и добавьте 3-4 ст. л. сахара. Подготовьте овощи:

Нарежьте морковь и лук тонкой соломкой. При желании добавьте редьку. Смешайте овощи с приготовленным "киселем" и рыбным или соевым соусом. Обработайте капусту:

Смойте излишки соли с капусты и слегка отожмите её. Каждый лист смажьте заправкой, оставляя между слоями овощную смесь. Финальный этап:

Уложите капусту в контейнер, накройте крышкой и оставьте на сутки при комнатной температуре. После этого уберите в холодильник на 2-3 дня для полного маринования. Либо нарежьте капусту сразу и подавайте как салат.

Полезные советы:

Если хотите более мягкий вкус, замените рыбный соус на соевый.

Для остроты добавьте больше перца или острого соуса.

Храните кимчи в холодильнике, чтобы процесс ферментации замедлился.

Уточнения

Кимчхи́ — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.

