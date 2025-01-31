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Кимчи из пекинской капусты: идеальная альтернатива квашеной капусте

2:26
Еда

Кимчи уже давно перестало быть экзотикой для россиян, став достойной альтернативой квашеной капусте. Этот ферментированный продукт полезен и разнообразит рацион, а приготовить его дома совсем не сложно. Эксперты поделились простым рецептом кимчи из пекинской капусты, который легко повторить. Его можно есть сразу или дождаться полно засолки через 2-3 дня.

кимчи
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кимчи

Что потребуется:

  • 2 кочана пекинской капусты,
  • 1 морковь,
  • 2-3 головки чеснока,
  • 1/2 стакана рисовой муки,
  • 1 репчатый лук,
  • специи: имбирь, соль, сахар, перец, рыбный или соевый соус — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовьте капусту:
    Разрежьте каждый кочан вдоль пополам, а затем сделайте надрез у основания, не разрезая полностью. Под струёй воды промойте капусту, смочив все слои.
  2. Посолите капусту:
    В большой миске обильно посыпьте каждый слой капусты солью. Не втирайте её руками — просто посыпайте. Оставьте капусту на 2 часа, затем переверните и оставьте ещё на 2 часа.
  3. Приготовьте заправку:
    Смешайте чеснок, имбирь, специи и сахар. Для "киселя" из рисовой муки растворите 3 ст. л. муки в 2-3 стаканах воды. Доведите до кипения, помешивая, до получения однородной белой массы. Снимите с огня и добавьте 3-4 ст. л. сахара.
  4. Подготовьте овощи:
    Нарежьте морковь и лук тонкой соломкой. При желании добавьте редьку. Смешайте овощи с приготовленным "киселем" и рыбным или соевым соусом.
  5. Обработайте капусту:
    Смойте излишки соли с капусты и слегка отожмите её. Каждый лист смажьте заправкой, оставляя между слоями овощную смесь.
  6. Финальный этап:
    Уложите капусту в контейнер, накройте крышкой и оставьте на сутки при комнатной температуре. После этого уберите в холодильник на 2-3 дня для полного маринования. Либо нарежьте капусту сразу и подавайте как салат.

Полезные советы:

  • Если хотите более мягкий вкус, замените рыбный соус на соевый.
  • Для остроты добавьте больше перца или острого соуса.
  • Храните кимчи в холодильнике, чтобы процесс ферментации замедлился.

Уточнения

Кимчхи́ — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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