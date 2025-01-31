Бульон как в ресторане: раскрываем хитрости профессионалов

Идеальный куриный бульон — это искусство, которое требует внимания и терпения. Но с правильным подходом он получится насыщенным, ароматным и прозрачным.
Начните с качественного куриного мяса. Лучше использовать целую курицу или её части с костями — они придают бульону насыщенный вкус. Перед готовкой обязательно промойте мясо под холодной водой.
Процедите готовый бульон через сито, чтобы удалить мелкие частицы. Дайте ему остыть. Если не планируете использовать сразу, храните бульон в холодильнике или заморозьте его в порционных контейнерах — это ускорит приготовление супов и соусов в будущем.
Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.
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