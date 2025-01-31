Бульон как в ресторане: раскрываем хитрости профессионалов

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальный куриный бульон — это искусство, которое требует внимания и терпения. Но с правильным подходом он получится насыщенным, ароматным и прозрачным.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain курица

Как выбрать ингредиенты

Начните с качественного куриного мяса. Лучше использовать целую курицу или её части с костями — они придают бульону насыщенный вкус. Перед готовкой обязательно промойте мясо под холодной водой.

Пошаговый рецепт

Подготовка: Положите курицу в большую кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Добавьте щепотку соли — это улучшит вкус. Варка: Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой. В процессе варки регулярно снимайте пену, чтобы бульон был прозрачным. Добавление овощей: Через 10-15 минут после закипания положите в кастрюлю нарезанные лук, морковь, сельдерей и лавровый лист. Эти ингредиенты добавят глубину вкуса. Время варки: Готовьте бульон на минимальном огне 1,5-2 часа, чтобы курица стала мягкой, а бульон — насыщенным.

Финальный штрих

Процедите готовый бульон через сито, чтобы удалить мелкие частицы. Дайте ему остыть. Если не планируете использовать сразу, храните бульон в холодильнике или заморозьте его в порционных контейнерах — это ускорит приготовление супов и соусов в будущем.

Советы для лучшего результата

Не забывайте про пену — это важный этап для прозрачности. Используйте овощи с кожурой, чтобы добавить больше аромата. Для заморозки удобно использовать формы для льда: так у вас всегда будут маленькие порции бульона под рукой.

Уточнения

Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.

