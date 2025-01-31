Лёгкие блюда Грузии: рецепты, которые удивят ваш стол

Грузинская кухня — это настоящий праздник вкусов и ароматов, который не оставляет равнодушным никого. Но вокруг неё ходит множество стереотипов, которые мешают в полной мере насладиться её разнообразием. Шеф-повар Андрей Бова в беседе с "Рамблер" рассказал, что многие представления о грузинской кухне не совсем верны.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич шашлык

Острые блюда и мягкие ароматы: как на самом деле

Считается, что грузинская кухня обязательно должна быть острой и насыщенной специями. Это правда лишь отчасти, отмечает Бова. Грузины действительно любят специи, такие как уцхо-сунели, аджика и кориандр. Но далеко не все блюда острые. Например, аджапсандали — тушёные овощи с мягким вкусом — это вполне "мягкое" и лёгкое блюдо.

При этом важную роль играет регион. В западной Грузии чаще готовят более деликатные блюда, а в восточной — используют пряные и острые специи практически во всём.

Калорийность грузинской кухни: миф или реальность

Многие уверены, что грузинская кухня слишком калорийная из-за хачапури и хинкали. Но это не совсем так. Даже эти блюда можно приготовить в более лёгком варианте — с овощами и сыром вместо мяса и масла. Кроме того, грузинская кухня богата низкокалорийными блюдами, такими как:

пхали (закуска из овощей и орехов),

салаты из свежих овощей с кинзой,

блюда на основе фасоли и зелени.

В ресторанах из обширного меню всегда можно собрать набор из лёгких блюд, а дома адаптировать традиционные рецепты под собственные предпочтения.

Что попробовать дома

Эксперты собрали коллекцию проверенных рецептов грузинских блюд. Вы сможете приготовить аджапсандали, пхали и даже "облегчённые" варианты хачапури и хинкали, чтобы наслаждаться грузинской кухней без ущерба для фигуры.

Уточнения

Хинка́ли — блюдо грузинской кухни из горных областей Пшави, Мтиулети и Хевсурети в Грузии, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР.

