Лёгкие блюда Грузии: рецепты, которые удивят ваш стол

Грузинская кухня — это настоящий праздник вкусов и ароматов, который не оставляет равнодушным никого. Но вокруг неё ходит множество стереотипов, которые мешают в полной мере насладиться её разнообразием. Шеф-повар Андрей Бова в беседе с "Рамблер" рассказал, что многие представления о грузинской кухне не совсем верны.
Считается, что грузинская кухня обязательно должна быть острой и насыщенной специями. Это правда лишь отчасти, отмечает Бова. Грузины действительно любят специи, такие как уцхо-сунели, аджика и кориандр. Но далеко не все блюда острые. Например, аджапсандали — тушёные овощи с мягким вкусом — это вполне "мягкое" и лёгкое блюдо.
При этом важную роль играет регион. В западной Грузии чаще готовят более деликатные блюда, а в восточной — используют пряные и острые специи практически во всём.
Многие уверены, что грузинская кухня слишком калорийная из-за хачапури и хинкали. Но это не совсем так. Даже эти блюда можно приготовить в более лёгком варианте — с овощами и сыром вместо мяса и масла. Кроме того, грузинская кухня богата низкокалорийными блюдами, такими как:
Эксперты собрали коллекцию проверенных рецептов грузинских блюд. Вы сможете приготовить аджапсандали, пхали и даже "облегчённые" варианты хачапури и хинкали, чтобы наслаждаться грузинской кухней без ущерба для фигуры.
Хинка́ли — блюдо грузинской кухни из горных областей Пшави, Мтиулети и Хевсурети в Грузии, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР.
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