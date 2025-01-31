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Любимые фисташки: как уникальные сорта делают их такими дорогими

Еда

Фисташки — любимое лакомство многих, но их высокая цена заставляет задуматься: почему за килограмм этих орехов просят от 1 до 2 тысяч рублей? Специалист по продаже товаров из Ирана Акбар Каземи объяснил причины.

фисташки
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistacchi.JPG by Cemg
фисташки

Почему фисташки такие дорогие

Выращивание фисташек — процесс, требующий уникальных климатических условий: долгого сухого лета и мягкой зимы. Около 80% мирового урожая приходится на юго-восток Ирана. Остальная часть поступает из Турции, Сирии, Греции, Испании, Италии и США. Ограниченная география выращивания делает фисташки дефицитным продуктом, а длительная транспортировка только повышает их стоимость. Если год выдался неурожайным, цены взлетают ещё выше.

Сорта фисташек: в чём разница

На мировом рынке популярны семь основных сортов фисташек:

  • "Ахмад-агаи",
  • "Акбари",
  • "Кале-гучи",
  • "Фандуги",
  • "Голден хиллс",
  • "Узюн",
  • "Кирмизи".

В России чаще всего востребованы изысканные сорта — "Ахмад-агаи", "Акбари" и "Кале-гучи". Они отличаются высоким качеством, крупным размером и насыщенным вкусом. Более доступные сорта, такие как "Фандуги" и "Узюн", в основном остаются на внутреннем рынке Ирана.

Что ещё влияет на цену

Фисташки — капризный продукт. Сложности с их выращиванием, необходимость в ручном сборе урожая и специфические условия транспортировки делают эти орехи одними из самых дорогих. Даже незначительное снижение урожайности моментально отражается на ценах.

Так что высокие цены на фисташки — результат не только их популярности, но и сложного пути от плантации до прилавка.

Уточнения

Фиста́шка — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. 

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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