Диеты без стресса: что едят те, кто худеет и остаётся здоровым

Сколько людей, столько и мнений о диетах. Но эксперты издания U. S. News & World Report решили выбрать самые сбалансированные планы питания, которые помогут не только похудеть, но и укрепить здоровье. В топ-3 попали флекситарианство, диета DASH и средиземноморская диета.
Врачи категорически против строгих ограничений в питании. Здоровый рацион должен содержать достаточное количество клетчатки, белков, жиров и углеводов. Идеально, если план питания разрабатывает диетолог под конкретные запросы, но есть диеты, которые одобрены экспертным сообществом и подходят большинству.
Флекситарианство, разработанное диетологом Доном Джексоном Блатнером, — это полувегетарианская диета с гибким подходом. Основу рациона составляют растительные продукты:
Такая диета помогает похудеть, улучшить состояние сердца, восстановить кишечную микрофлору и снизить воспаление в организме.
Диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) разработана Американской кардиологической ассоциацией для борьбы с гипертонией. Она предполагает ограничение сахара, соли, фастфуда, колбасных изделий и алкоголя. Основные продукты:
Диета DASH помогает нормализовать давление, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и снизить риск хронических заболеваний.
Лидером рейтинга стала средиземноморская диета, которую даже включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Она укрепляет сердце, иммунитет, нервную систему и ЖКТ. Основу питания составляют:
Мясо допускается, но редко. Диета позволяет в умеренных количествах сладости, выпечку и красное вино. Благодаря своему разнообразию и полезным свойствам, она признана одной из самых эффективных для здоровья.
Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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