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Диеты без стресса: что едят те, кто худеет и остаётся здоровым

2:50
Еда

Сколько людей, столько и мнений о диетах. Но эксперты издания U. S. News & World Report решили выбрать самые сбалансированные планы питания, которые помогут не только похудеть, но и укрепить здоровье. В топ-3 попали флекситарианство, диета DASH и средиземноморская диета.

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Почему строгие диеты не работают

Врачи категорически против строгих ограничений в питании. Здоровый рацион должен содержать достаточное количество клетчатки, белков, жиров и углеводов. Идеально, если план питания разрабатывает диетолог под конкретные запросы, но есть диеты, которые одобрены экспертным сообществом и подходят большинству.

3-е место: Флекситарианство

Флекситарианство, разработанное диетологом Доном Джексоном Блатнером, — это полувегетарианская диета с гибким подходом. Основу рациона составляют растительные продукты:

  • овощи, фрукты, цельнозерновые продукты,
  • бобовые, орехи и семена,
  • яйца и молочные продукты.
  • Животный белок (рыбу, птицу или красное мясо) можно есть до пяти раз в неделю. Под запретом — переработанная еда, сладкие напитки, фастфуд и алкоголь.

Такая диета помогает похудеть, улучшить состояние сердца, восстановить кишечную микрофлору и снизить воспаление в организме.

2-е место: Диета DASH

Диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) разработана Американской кардиологической ассоциацией для борьбы с гипертонией. Она предполагает ограничение сахара, соли, фастфуда, колбасных изделий и алкоголя. Основные продукты:

  • овощи (4-5 порций в день),
  • фрукты, зерновые,
  • нежирные молочные продукты,
  • бобовые, орехи и семечки.

Диета DASH помогает нормализовать давление, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и снизить риск хронических заболеваний.

1-е место: Средиземноморская диета

Лидером рейтинга стала средиземноморская диета, которую даже включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Она укрепляет сердце, иммунитет, нервную систему и ЖКТ. Основу питания составляют:

  • оливковое масло первого отжима,
  • свежие овощи, зелень, фрукты и ягоды,
  • цельнозерновые продукты и бобовые,
  • рыба и морепродукты.

Мясо допускается, но редко. Диета позволяет в умеренных количествах сладости, выпечку и красное вино. Благодаря своему разнообразию и полезным свойствам, она признана одной из самых эффективных для здоровья.

Уточнения

Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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