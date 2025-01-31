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Картофель в кожуре — суперфуд? Узнайте, как готовить его правильно

1:52
Еда

Картофель часто незаслуженно называют врагом фигуры, но исключать его из рациона вовсе не обязательно. Однако злоупотребление этим овощем может иметь негативные последствия, предупредила нутрициолог Екатерина Гузман.

Запечённая картошка
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая картошка

Картофель: польза и осторожность

Картофель сам по себе не опасен для фигуры, если употреблять его в умеренных порциях. По словам Гузман, всё будет в порядке, если человек не ест картофель трижды в день, занимается спортом и минимизирует вредные продукты в рационе.

Этот корнеплод богат клетчаткой, витаминами С, К, группы В, а также магнием, калием и фосфором. Самый полезный вариант — картофель, приготовленный в кожуре (в "мундире"), так как кожура сохраняет максимум полезных веществ.

Почему пюре и жареный картофель — не лучший выбор

Приготовление картофеля влияет на его свойства. Например, картофельное пюре имеет высокий гликемический индекс, который повышается ещё сильнее при переработке. Это приводит к резкому скачку уровня сахара в крови, что особенно опасно для людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.

Жареный картофель, картофель фри и чипсы — ещё более нежелательные варианты. Они содержат не только много жиров и соли, но и канцероген акриламид, который образуется при жарке на высоких температурах.

Как приготовить картофель с пользой

Нутрициолог советует выбирать запечённый или варёный картофель в кожуре. Для сбалансированного питания сочетайте его с продуктами, богатыми белком и клетчаткой:

  • свежими овощами,
  • нежирным мясом,
  • рыбой.

Такое сочетание поможет замедлить усвоение углеводов и сделает блюдо более полезным.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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