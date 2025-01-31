Картофель в кожуре — суперфуд? Узнайте, как готовить его правильно

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель часто незаслуженно называют врагом фигуры, но исключать его из рациона вовсе не обязательно. Однако злоупотребление этим овощем может иметь негативные последствия, предупредила нутрициолог Екатерина Гузман.

Фото: flickr.com by Goddess Morwen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая картошка

Картофель: польза и осторожность

Картофель сам по себе не опасен для фигуры, если употреблять его в умеренных порциях. По словам Гузман, всё будет в порядке, если человек не ест картофель трижды в день, занимается спортом и минимизирует вредные продукты в рационе.

Этот корнеплод богат клетчаткой, витаминами С, К, группы В, а также магнием, калием и фосфором. Самый полезный вариант — картофель, приготовленный в кожуре (в "мундире"), так как кожура сохраняет максимум полезных веществ.

Почему пюре и жареный картофель — не лучший выбор

Приготовление картофеля влияет на его свойства. Например, картофельное пюре имеет высокий гликемический индекс, который повышается ещё сильнее при переработке. Это приводит к резкому скачку уровня сахара в крови, что особенно опасно для людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.

Жареный картофель, картофель фри и чипсы — ещё более нежелательные варианты. Они содержат не только много жиров и соли, но и канцероген акриламид, который образуется при жарке на высоких температурах.

Как приготовить картофель с пользой

Нутрициолог советует выбирать запечённый или варёный картофель в кожуре. Для сбалансированного питания сочетайте его с продуктами, богатыми белком и клетчаткой:

свежими овощами,

нежирным мясом,

рыбой.

Такое сочетание поможет замедлить усвоение углеводов и сделает блюдо более полезным.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина.



