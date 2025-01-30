Домашняя шаурма: рецепт, который понравится детям и взрослым

Шаурма — это действительно ли такой вредный фастфуд, как её часто представляют? Можно ли давать этот популярный продукт детям? На эти вопросы ответила педиатр Ольга Тарасова. По её мнению, шаурма, если приготовлена правильно, может быть вполне сбалансированным блюдом.
Основу правильной шаурмы составляют цельнозерновой лаваш, свежие овощи, нежирное мясо и натуральные соусы. Такой состав, по словам врача, делает её вполне допустимой даже в детском рационе.
"Шаурма — совершенно нормальный продукт с точки зрения состава и КБЖУ. Её можно включить в меню, но с поправками на состав. Самое вредное, что может быть в шаурме, — это соус", — отметила Тарасова.
Детям нельзя давать промышленные соусы, такие как кетчуп и майонез. Проверить их состав в заведениях проблематично, а магазинные варианты содержат слишком много добавок и консервантов. Решение простое — готовить шаурму и соус к ней дома.
Например:
Есть как минимум две причины, почему "детскую" шаурму лучше делать самостоятельно:
Готовя шаурму дома, родители могут не беспокоиться о качестве ингредиентов и безопасности блюда, делая его максимально полезным для ребёнка.
Шаурма́ — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй.
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