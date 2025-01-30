Домашняя шаурма: рецепт, который понравится детям и взрослым

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Шаурма — это действительно ли такой вредный фастфуд, как её часто представляют? Можно ли давать этот популярный продукт детям? На эти вопросы ответила педиатр Ольга Тарасова. По её мнению, шаурма, если приготовлена правильно, может быть вполне сбалансированным блюдом.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шаурма 4

Шаурма: польза или вред

Основу правильной шаурмы составляют цельнозерновой лаваш, свежие овощи, нежирное мясо и натуральные соусы. Такой состав, по словам врача, делает её вполне допустимой даже в детском рационе.

"Шаурма — совершенно нормальный продукт с точки зрения состава и КБЖУ. Её можно включить в меню, но с поправками на состав. Самое вредное, что может быть в шаурме, — это соус", — отметила Тарасова.

Почему магазинные соусы под запретом

Детям нельзя давать промышленные соусы, такие как кетчуп и майонез. Проверить их состав в заведениях проблематично, а магазинные варианты содержат слишком много добавок и консервантов. Решение простое — готовить шаурму и соус к ней дома.

Например:

для малышей подойдёт натуральный йогурт в качестве основы;

для подростков можно добавить лимонный сок, чеснок или немного горчицы.

Зачем готовить шаурму дома

Есть как минимум две причины, почему "детскую" шаурму лучше делать самостоятельно:

Контроль за количеством масла и специй при жарке мяса. Отсутствие риска отравления, так как вы точно знаете, что мясо хорошо прожарено.

Готовя шаурму дома, родители могут не беспокоиться о качестве ингредиентов и безопасности блюда, делая его максимально полезным для ребёнка.

Уточнения

Шаурма́ — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй.



