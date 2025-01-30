Закуска из лаваша, от которой все в восторге: попробуйте сами

Когда слышите слово "лаваш", вы наверняка представляете сочную шаурму с хрустящим мясом и соусом? Но лаваш — это не только про шаурму! Опытные хозяйки давно превратили эту восточную лепёшку в основу для множества простых и вкусных закусок.
Для приготовления понадобятся:
Если есть время, оставьте её на ночь — вкус станет ещё насыщеннее. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки. Закуска готова!
Этот рецепт не только быстрый, но и настолько вкусный, что гости обязательно попросят добавки!
Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!