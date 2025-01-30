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Закуска из лаваша, от которой все в восторге: попробуйте сами

1:10
Еда

Когда слышите слово "лаваш", вы наверняка представляете сочную шаурму с хрустящим мясом и соусом? Но лаваш — это не только про шаурму! Опытные хозяйки давно превратили эту восточную лепёшку в основу для множества простых и вкусных закусок.

Рулетики с курицей
Фото: commons.wikimedia.org by samuelfernandezrivera, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рулетики с курицей

Сегодня мы поделимся рецептом, который покорит всех за вашим столом

Для приготовления понадобятся:

  • один тонкий лаваш,
  • банка плавленого сыра,
  • красная рыба (любая по вашему вкусу),
  • свежая зелень (укроп, петрушка, зелёный лук или всё вместе).

Как приготовить:

  1. Обильно смажьте лаваш плавленым сыром.
  2. Сверху разложите тонкие кусочки красной рыбы.
  3. Посыпьте всё мелко рубленной зеленью.
  4. Аккуратно сверните лепёшку в рулет, оберните плёнкой и уберите в холодильник на 2-3 часа, чтобы закуска пропиталась.

Если есть время, оставьте её на ночь — вкус станет ещё насыщеннее. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки. Закуска готова!

Этот рецепт не только быстрый, но и настолько вкусный, что гости обязательно попросят добавки!

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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