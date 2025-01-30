Закуска из лаваша, от которой все в восторге: попробуйте сами

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда слышите слово "лаваш", вы наверняка представляете сочную шаурму с хрустящим мясом и соусом? Но лаваш — это не только про шаурму! Опытные хозяйки давно превратили эту восточную лепёшку в основу для множества простых и вкусных закусок.

Фото: commons.wikimedia.org by samuelfernandezrivera, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рулетики с курицей

Сегодня мы поделимся рецептом, который покорит всех за вашим столом

Для приготовления понадобятся:

один тонкий лаваш,

банка плавленого сыра,

красная рыба (любая по вашему вкусу),

свежая зелень (укроп, петрушка, зелёный лук или всё вместе).

Как приготовить:

Обильно смажьте лаваш плавленым сыром. Сверху разложите тонкие кусочки красной рыбы. Посыпьте всё мелко рубленной зеленью. Аккуратно сверните лепёшку в рулет, оберните плёнкой и уберите в холодильник на 2-3 часа, чтобы закуска пропиталась.

Если есть время, оставьте её на ночь — вкус станет ещё насыщеннее. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки. Закуска готова!

Этот рецепт не только быстрый, но и настолько вкусный, что гости обязательно попросят добавки!

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



