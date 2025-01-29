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Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут

1:44
Еда

Если вы ищете простой и доступный рецепт для ужина, который понравится всем, приготовьте эту запеканку. Сытная картошка, нежная курица и сочный болгарский перец создают гармоничное сочетание вкусов. Продукты доступны, а сам процесс готовки не отнимет много времени.

Запеканка с фаршем
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запеканка с фаршем

Ингредиенты:

  • Картофель — 1,5 кг
  • Куриное филе — 600 г
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Яйца — 2 шт
  • Сливочное масло — 50 г
  • Соль, перец и приправы — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Очистите картофель, нарежьте его и отварите в подсоленной воде до готовности.

Шаг 2. Пока картофель варится, нарежьте куриное филе кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.

Шаг 3. Болгарский перец нарежьте соломкой. Добавьте его к курице на сковороду и жарьте до испарения лишней жидкости.

Шаг 4. Готовый картофель разомните в пюре, добавьте сливочное масло и яйца. Перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Шаг 5. Выложите картофельное пюре в форму для запекания, сформировав бортики по краям. В центр поместите курино-перечную начинку.

Шаг 6. Посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут.

Подавайте запеканку горячей, дополнив свежими овощами или сметаной. Это блюдо станет отличным вариантом для уютного семейного ужина. Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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