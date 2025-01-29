Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете простой и доступный рецепт для ужина, который понравится всем, приготовьте эту запеканку. Сытная картошка, нежная курица и сочный болгарский перец создают гармоничное сочетание вкусов. Продукты доступны, а сам процесс готовки не отнимет много времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запеканка с фаршем

Ингредиенты:

Картофель — 1,5 кг

Куриное филе — 600 г

Болгарский перец — 2 шт.

Сыр — 100 г

Яйца — 2 шт

Сливочное масло — 50 г

Соль, перец и приправы — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Очистите картофель, нарежьте его и отварите в подсоленной воде до готовности.

Шаг 2. Пока картофель варится, нарежьте куриное филе кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.

Шаг 3. Болгарский перец нарежьте соломкой. Добавьте его к курице на сковороду и жарьте до испарения лишней жидкости.

Шаг 4. Готовый картофель разомните в пюре, добавьте сливочное масло и яйца. Перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Шаг 5. Выложите картофельное пюре в форму для запекания, сформировав бортики по краям. В центр поместите курино-перечную начинку.

Шаг 6. Посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут.

Подавайте запеканку горячей, дополнив свежими овощами или сметаной. Это блюдо станет отличным вариантом для уютного семейного ужина. Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

