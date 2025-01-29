Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут

Если вы ищете простой и доступный рецепт для ужина, который понравится всем, приготовьте эту запеканку. Сытная картошка, нежная курица и сочный болгарский перец создают гармоничное сочетание вкусов. Продукты доступны, а сам процесс готовки не отнимет много времени.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1. Очистите картофель, нарежьте его и отварите в подсоленной воде до готовности.
Шаг 2. Пока картофель варится, нарежьте куриное филе кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
Шаг 3. Болгарский перец нарежьте соломкой. Добавьте его к курице на сковороду и жарьте до испарения лишней жидкости.
Шаг 4. Готовый картофель разомните в пюре, добавьте сливочное масло и яйца. Перемешайте, чтобы масса стала однородной.
Шаг 5. Выложите картофельное пюре в форму для запекания, сформировав бортики по краям. В центр поместите курино-перечную начинку.
Шаг 6. Посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут.
Подавайте запеканку горячей, дополнив свежими овощами или сметаной. Это блюдо станет отличным вариантом для уютного семейного ужина. Приятного аппетита!
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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