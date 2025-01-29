Рецепт котлет по-киевски, который вы захотите повторить

Котлеты по-киевски — это классическое блюдо ресторанной кухни, но приготовить их дома не так сложно, как кажется. Более того, домашний вариант не только вкуснее, но и выгоднее. В нашем рецепте есть необычная изюминка: к традиционному сливочному маслу мы добавляем сливочный сыр, чтобы начинка получилась ещё нежнее и интереснее.
Ингредиенты на 4 порции:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1. Удалите малое филе (небольшой кусочек мякоти, который легко отделяется руками) — оно не понадобится.
Шаг 2. Накройте филе плёнкой и аккуратно отбейте, чтобы сделать его более тонким. Один край должен быть особенно тонким — это упростит процесс сворачивания.
Шаг 3. Разделите сливочное масло и сыр на 4 равные части. Смешайте их и сформируйте продолговатые кусочки начинки. Уложите начинку в центр каждого филе с внутренней стороны.
Шаг 4. Заверните филе, формируя плотный рулет в форме груши. Убедитесь, что края хорошо закрыты, чтобы начинка не вытекла.
Шаг 5. В широкой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло для фритюра до 160 °C. Подготовьте три тарелки: с мукой, взбитыми яйцами и панировочными сухарями.
Шаг 6. Обваляйте каждую котлету в муке, затем окуните в яйца, после чего обваляйте в сухарях. Повторите этот процесс для плотного покрытия. Обжаривайте котлеты во фритюре до золотисто-коричневой корочки.
После жарки выложите котлеты на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавать можно с овощами или картофельным пюре. В результате вы получите ресторанное блюдо с нежной начинкой и хрустящей корочкой.
Котлета по-киевски - блюдо русской и украинской кухонь, представляющее собой панированное отбивное куриное филе, в которое завёрнут кусочек сливочного масла.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.