Рецепт котлет по-киевски, который вы захотите повторить

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты по-киевски — это классическое блюдо ресторанной кухни, но приготовить их дома не так сложно, как кажется. Более того, домашний вариант не только вкуснее, но и выгоднее. В нашем рецепте есть необычная изюминка: к традиционному сливочному маслу мы добавляем сливочный сыр, чтобы начинка получилась ещё нежнее и интереснее.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ котлета по киевски

Ингредиенты на 4 порции:

Куриная грудка (4 больших филе)

Сливочное масло — 80 г

Сливочный сыр — 60 г

Яйца — 2 шт.

Панировочные сухари — 1,5 стакана

Мука — 1,5 стакана

Растительное масло для фритюра

Соль, чёрный молотый перец

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Удалите малое филе (небольшой кусочек мякоти, который легко отделяется руками) — оно не понадобится.

Шаг 2. Накройте филе плёнкой и аккуратно отбейте, чтобы сделать его более тонким. Один край должен быть особенно тонким — это упростит процесс сворачивания.

Шаг 3. Разделите сливочное масло и сыр на 4 равные части. Смешайте их и сформируйте продолговатые кусочки начинки. Уложите начинку в центр каждого филе с внутренней стороны.

Шаг 4. Заверните филе, формируя плотный рулет в форме груши. Убедитесь, что края хорошо закрыты, чтобы начинка не вытекла.

Шаг 5. В широкой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло для фритюра до 160 °C. Подготовьте три тарелки: с мукой, взбитыми яйцами и панировочными сухарями.

Шаг 6. Обваляйте каждую котлету в муке, затем окуните в яйца, после чего обваляйте в сухарях. Повторите этот процесс для плотного покрытия. Обжаривайте котлеты во фритюре до золотисто-коричневой корочки.

После жарки выложите котлеты на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавать можно с овощами или картофельным пюре. В результате вы получите ресторанное блюдо с нежной начинкой и хрустящей корочкой.

Уточнения

Котлета по-киевски - блюдо русской и украинской кухонь, представляющее собой панированное отбивное куриное филе, в которое завёрнут кусочек сливочного масла.

