Удивите гостей этим пирогом — с грибами и беконом, который готовится за 30 минут

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Порой, чтобы порадовать гостей или семью, достаточно всего нескольких ингредиентов, а результат превзойдёт все ожидания! Такой пирог с лесными грибами, готовящийся на основе слоёного теста, поднимет настроение даже в самый обычный день. Главное — иметь под рукой замороженные грибы и немного теста. И, конечно, не забывайте, что он идеально подходит для любого сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пирог с ветчиной и сыром

Ингредиенты для пирога (на 8 порций):

Слоёное тесто без дрожжей — 500 г

Лесные грибы (замороженные) — 150 г

Копчёный бекон — 200 г

Яйцо — 6 шт.

Желток — 1 шт.

Сметана — 100 мл

Веточки петрушки — 3 шт.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки. Когда шкварки готовы, переложите их в миску.

Шаг 2. В ту же сковороду выложите замороженные грибы. Обжаривайте их, помешивая, до тех пор, пока не выпарится лишняя жидкость (около 10 минут). После этого снимите сковороду с огня и дайте грибам немного остыть.

Шаг 3. Раскатайте тесто в прямоугольник. Выложите его на смазанный маслом противень. Сделайте надрезы вдоль краёв (но не до конца). Смазать тесто желтком и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут.

Шаг 4. Выньте противень, уменьшите температуру до 160 °C и аккуратно примните середину теста.

Шаг 5. Нарежьте петрушку и отложите. Взбейте яйца со сметаной до однородности, добавьте бекон, грибы и зелень. Всё хорошо перемешайте.

Шаг 6. Выложите полученную начинку на пирог и снова отправьте в духовку на 15-20 минут. Ваш пирог готов!

Этот пирог с грибы и беконом — отличная идея для ужина, да и гости точно будут в восторге от неожиданной простоты и насыщенного вкуса. Всё, что вам нужно, — это минимум времени и немного фантазии!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

