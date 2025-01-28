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Рецепт вкусного салата с тунцом, который можно приготовить на скорую руку

0:43
Еда

Этот низкокалорийный салат готовится очень просто и быстро, а главное продукты почти всегда есть в холодильнике.

Салат с тунцом, огурцом и яйцами
Фото: flickr.com by nvarchar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салат с тунцом, огурцом и яйцами

Ингредиенты: 2 огурца, 1 баночка тунца кусочками в собственном соку, 3 яйца, 1 зубчик чеснока, зелёный̆ лук, 2 ст.л. сметаны, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца отварите.
  2. Огурцы и яйца нарежьте кубиком.
  3. Слейте жидкость из банки с тунцом.
  4. Чеснок натрите на мелкой тёрке.
  5. Зелёный лук нарежьте.
  6. Всё сложите в чашу, добавьте соль, перец и сметану. Перемешайте.

Можно украсить по своему усмотрению.

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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