Рецепт вкусного салата с тунцом, который можно приготовить на скорую руку

Этот низкокалорийный салат готовится очень просто и быстро, а главное продукты почти всегда есть в холодильнике.
Ингредиенты: 2 огурца, 1 баночка тунца кусочками в собственном соку, 3 яйца, 1 зубчик чеснока, зелёный̆ лук, 2 ст.л. сметаны, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Можно украсить по своему усмотрению.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.
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