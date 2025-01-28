Рецепт вкусного салата с тунцом, который можно приготовить на скорую руку

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот низкокалорийный салат готовится очень просто и быстро, а главное продукты почти всегда есть в холодильнике.

Фото: flickr.com by nvarchar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Салат с тунцом, огурцом и яйцами

Ингредиенты: 2 огурца, 1 баночка тунца кусочками в собственном соку, 3 яйца, 1 зубчик чеснока, зелёный̆ лук, 2 ст.л. сметаны, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца отварите. Огурцы и яйца нарежьте кубиком. Слейте жидкость из банки с тунцом. Чеснок натрите на мелкой тёрке. Зелёный лук нарежьте. Всё сложите в чашу, добавьте соль, перец и сметану. Перемешайте.

Можно украсить по своему усмотрению.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.

