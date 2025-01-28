Как пожарить рыбу и сохранить её полезные свойства?

Рацион питания не может считаться полноценным без рыбы, однако у многих возникает закономерный вопрос: сколько рыбы стоит употреблять и как правильно её готовить.
Нутрициолог и директор Центра внедрения оздоровительных практик в Приморье Марина Тарантул утверждает, что безопасное количество рыбы, которое можно включать в свой рацион, зависит от индивидуальных показателей человека. Важные факторы включают возраст, массу тела и общее состояние здоровья.
Для взрослых рекомендуется потреблять рыбу в объеме 200-300 граммов 2-3 раза в неделю. Для детей порция будет меньше, обычно она составляет до 100 граммов в день.
Также необходимо исключить возможность аллергии на морепродукты и наличие некоторых хронических заболеваний, поэтому консультация с врачом будет необходима. При необходимости специалист скорректирует вашу суточную норму потребления.
Чтобы сохранить максимальное количество микро- и макроэлементов в рыбе, рекомендуется готовить её на пару, запекать или тушить, добавляя лишь немного оливкового масла, овощи, травы и специи.
"Жарка сохраняет естественный вкус рыбы. Однако избегайте пережаривания, чтобы не потерять полезные вещества, и используйте топленое масло", — заключила нутрициолог в разговоре с PRIMPRESS.
Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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