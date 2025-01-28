Сколько свинины можно есть в неделю без вреда здоровью?

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Свинина часто подвергается критике среди всех видов мяса, хотя на самом деле она заслуживает более положительного восприятия.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая свинина

Терапевт и диетолог Елена Игнатикова поделилась своими мыслями о свином мясе, отметив, что его следует рассматривать не только как потенциально вредный и жирный продукт, но и как важный источник высококачественного животного белка и витаминов.

Свинина играет значимую роль в рационе человека, поскольку является источником строительного материала для мышечной массы и других органов. Рекомендуется употреблять красное мясо 1-2 раза в неделю, при этом лучше выбирать варианты с минимальным содержанием жировых прослоек.

Также свинина содержит гемовое — легкоусвояемое — железо: с ним легче дается профилактика анемии.

"Свинина богата витаминами группы В, которые влияют на многие функции в нашем организме. Например, они улучшают работу нервной системы, улучшают нервно-мышечную проводимость", — добавила врач в беседе радио Sputnik.

Уточнения

Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν — приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα — кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.



