Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гречка с сыром: добавьте один ингредиент — вкус станет потрясающим
Как не переплатить за автомобиль: советы, которые сэкономят вам сотни тысяч
Как обеспечить крупные ягоды клубники: секреты подкормки
Популярные у студентов микронаушники могут привести к потере слуха
В Лас-Вегасе откроется крупнейший в мире Музей мороженого с уникальными гостиничными номерами
Рассказываем, что посеять в конце февраля, чтобы собрать урожай раньше соседей
Какое моющее средство действительно стоит своих денег в 2025 году
Настасья Самбурская кардинально сменила имидж после эксперимента с нейросетью
Дрожжи — секрет красивой кожи: готовим дешёвую и эффективную маску для лица дома

Спасаем пересоленный суп без картошки: яблочный секрет кулинаров

1:22
Еда

Пересолить суп — неприятность, которая может случиться с любым кулинаром. Но не спешите паниковать! Вместо того чтобы добавлять картошку, попробуйте кисло-сладкое яблоко — оно не только эффективно избавит суп от лишней соли, но и сохранит его вкус.

Картофельный суп
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельный суп

Почему яблоко работает лучше картошки

Яблоко, благодаря своей структуре и кислоте, способно быстрее впитывать лишнюю соль, чем картофель. При этом оно не изменяет консистенцию супа и не добавляет лишних калорий.

Как использовать яблоко для спасения супа

  1. Доведите суп до кипения.
    Поставьте кастрюлю с пересоленным супом на плиту и включите конфорку.

  2. Добавьте яблоко.
    Разрежьте одно кисло-сладкое яблоко пополам и положите его в кастрюлю.

  3. Дайте время.
    Уменьшите огонь и оставьте суп кипеть с яблоком 8-10 минут.

  4. Удалите яблоко.
    Как только время истечёт, аккуратно извлеките половинки плода шумовкой.

В процессе варки яблоко впитает избыточную соль, вернув блюду нормальный вкус.

Когда не стоит использовать яблоко

Метод работает только в супах без молочных компонентов. Если в составе блюда есть сливки, молоко или сметана, попробуйте другие способы исправления пересола.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Еда и рецепты
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли Аудио 
11 стран делают шаг к дедолларизации
Экономика и бизнес
11 стран делают шаг к дедолларизации Аудио 
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Экономика и бизнес
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Последние материалы
Рассказываем, что посеять в конце февраля, чтобы собрать урожай раньше соседей
Какое моющее средство действительно стоит своих денег в 2025 году
Настасья Самбурская кардинально сменила имидж после эксперимента с нейросетью
Дрожжи — секрет красивой кожи: готовим дешёвую и эффективную маску для лица дома
В России банковская прибыль достигла новых высот в 2024 году
Обитаемые миры могли существовать раньше, чем считали астрофизики
Три продукта, которые убивают: что нужно знать, чтобы не стать жертвой
Как долго собака может помнить хозяина
Три доступных средства для роста и цветения комнатных растений
Не только двигатель: какие элементы автомобиля нуждаются в прогреве зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.