Спасаем пересоленный суп без картошки: яблочный секрет кулинаров

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Пересолить суп — неприятность, которая может случиться с любым кулинаром. Но не спешите паниковать! Вместо того чтобы добавлять картошку, попробуйте кисло-сладкое яблоко — оно не только эффективно избавит суп от лишней соли, но и сохранит его вкус.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофельный суп

Почему яблоко работает лучше картошки

Яблоко, благодаря своей структуре и кислоте, способно быстрее впитывать лишнюю соль, чем картофель. При этом оно не изменяет консистенцию супа и не добавляет лишних калорий.

Как использовать яблоко для спасения супа

Доведите суп до кипения.

Поставьте кастрюлю с пересоленным супом на плиту и включите конфорку. Добавьте яблоко.

Разрежьте одно кисло-сладкое яблоко пополам и положите его в кастрюлю. Дайте время.

Уменьшите огонь и оставьте суп кипеть с яблоком 8-10 минут. Удалите яблоко.

Как только время истечёт, аккуратно извлеките половинки плода шумовкой.

В процессе варки яблоко впитает избыточную соль, вернув блюду нормальный вкус.

Когда не стоит использовать яблоко

Метод работает только в супах без молочных компонентов. Если в составе блюда есть сливки, молоко или сметана, попробуйте другие способы исправления пересола.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

