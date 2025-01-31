Спасаем пересоленный суп без картошки: яблочный секрет кулинаров

Пересолить суп — неприятность, которая может случиться с любым кулинаром. Но не спешите паниковать! Вместо того чтобы добавлять картошку, попробуйте кисло-сладкое яблоко — оно не только эффективно избавит суп от лишней соли, но и сохранит его вкус.
Яблоко, благодаря своей структуре и кислоте, способно быстрее впитывать лишнюю соль, чем картофель. При этом оно не изменяет консистенцию супа и не добавляет лишних калорий.
Доведите суп до кипения.
Поставьте кастрюлю с пересоленным супом на плиту и включите конфорку.
Добавьте яблоко.
Разрежьте одно кисло-сладкое яблоко пополам и положите его в кастрюлю.
Дайте время.
Уменьшите огонь и оставьте суп кипеть с яблоком 8-10 минут.
Удалите яблоко.
Как только время истечёт, аккуратно извлеките половинки плода шумовкой.
В процессе варки яблоко впитает избыточную соль, вернув блюду нормальный вкус.
Метод работает только в супах без молочных компонентов. Если в составе блюда есть сливки, молоко или сметана, попробуйте другие способы исправления пересола.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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