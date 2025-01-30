Тонкие блины с идеальной текстурой: пошаговый рецепт с кипятком

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите тонкие, кружевные блинчики? Узнайте секрет, который позволит приготовить невероятно нежные, но прочные лепёшки. Всё дело в одном необычном ингредиенте — кипятке! Именно он помогает тесту приобрести идеальную консистенцию, благодаря которой блины получаются лёгкими, мягкими и аппетитными.

Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блин

Рецепт тонких блинчиков на кипятке

Для приготовления вам понадобятся:

Яйца: 2 штуки.

2 штуки. Соль: щепотка.

щепотка. Кипяток: 1 стакан (примерно 250 мл).

1 стакан (примерно 250 мл). Молоко: 1 стакан.

1 стакан. Мука: 1 стакан.

1 стакан. Растительное масло: 2 столовые ложки.

Пошаговый процесс:

В глубокой ёмкости взбейте яйца с щепоткой соли до появления пышной пены. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте стакан кипятка. Добавьте стакан холодного молока, продолжая перемешивать. Постепенно всыпьте стакан муки, тщательно размешивая тесто, чтобы не оставалось комков. Завершите приготовление теста, добавив 2 столовые ложки растительного масла.

Теперь тесто готово для выпечки.

Советы для идеальных блинчиков:

Наливайте минимальное количество теста на сковороду, чтобы добиться супертонких лепёшек.

Обжаривайте блины до золотистого цвета с обеих сторон на среднем огне.

Для кружевного эффекта наклоняйте сковороду, равномерно распределяя тесто.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

