Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Россия ведёт разработку сверхзвуковых и гибридных летательных аппаратов
Сухой корм: удобно для владельца, полезно ли для питомца
Стало не по себе — россиянка о походе в серные бани Тбилиси
Лучшие масла для быстрого роста и густоты ресниц
Опасно ли для кошки спать под одеялом
Анастасия Волочкова перечислила свои недостатки
Этот способ приготовления делает чеснок полезным и безопасным
Новак назвал ключевые факторы роста ВВП России в 2024 году

Тонкие блины с идеальной текстурой: пошаговый рецепт с кипятком

1:31
Еда

Любите тонкие, кружевные блинчики? Узнайте секрет, который позволит приготовить невероятно нежные, но прочные лепёшки. Всё дело в одном необычном ингредиенте — кипятке! Именно он помогает тесту приобрести идеальную консистенцию, благодаря которой блины получаются лёгкими, мягкими и аппетитными.

Блин
Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блин

Рецепт тонких блинчиков на кипятке

Для приготовления вам понадобятся:

  • Яйца: 2 штуки.
  • Соль: щепотка.
  • Кипяток: 1 стакан (примерно 250 мл).
  • Молоко: 1 стакан.
  • Мука: 1 стакан.
  • Растительное масло: 2 столовые ложки.

Пошаговый процесс:

  1. В глубокой ёмкости взбейте яйца с щепоткой соли до появления пышной пены.
  2. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте стакан кипятка.
  3. Добавьте стакан холодного молока, продолжая перемешивать.
  4. Постепенно всыпьте стакан муки, тщательно размешивая тесто, чтобы не оставалось комков.
  5. Завершите приготовление теста, добавив 2 столовые ложки растительного масла.

Теперь тесто готово для выпечки.

Советы для идеальных блинчиков:

  • Наливайте минимальное количество теста на сковороду, чтобы добиться супертонких лепёшек.
  • Обжаривайте блины до золотистого цвета с обеих сторон на среднем огне.
  • Для кружевного эффекта наклоняйте сковороду, равномерно распределяя тесто.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Шоу-бизнес
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле Аудио 
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Правда ТВ
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт Аудио 
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Еда и рецепты
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Туристам лучше не ходить — описана малоизвестная сторона Словакии
Первые шаги после переезда: с чего начать обустройство квартиры
Высокое давление без симптомов? Это может стать смертельно опасным
BYD Denza N9 2025: премиальный гибрид для комфортных поездок
Зимняя помощь пернатым: мифы и правила подкормки птиц
Бёрпи: комплексное упражнение, которое вы должны попробовать
Как выбрать нижнее бельё, которое понравится мужчине?
Лера Кудрявцева показала свою новую причёску в стиле Доширак
ЦИК Белоруссии ответили критику со стороны Украины и Польши
Закуска из лаваша, от которой все в восторге: попробуйте сами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.