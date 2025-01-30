Тонкие блины с идеальной текстурой: пошаговый рецепт с кипятком

Любите тонкие, кружевные блинчики? Узнайте секрет, который позволит приготовить невероятно нежные, но прочные лепёшки. Всё дело в одном необычном ингредиенте — кипятке! Именно он помогает тесту приобрести идеальную консистенцию, благодаря которой блины получаются лёгкими, мягкими и аппетитными.
Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блин
Рецепт тонких блинчиков на кипятке
Для приготовления вам понадобятся:
Яйца: 2 штуки.
Соль: щепотка.
Кипяток: 1 стакан (примерно 250 мл).
Молоко: 1 стакан.
Мука: 1 стакан.
Растительное масло: 2 столовые ложки.
Пошаговый процесс:
В глубокой ёмкости взбейте яйца с щепоткой соли до появления пышной пены.
Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте стакан кипятка.