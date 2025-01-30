Этот воздушный крем подойдёт для тортов, блинов и фруктов — рецепт на основе сгущёнки

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить тортик с невероятно вкусным и воздушным кремом? Забудьте про сливочное масло! Мы расскажем, как сделать идеальный крем на основе сгущённого молока с добавлением секретного ингредиента — лимонного сока. Результат вас удивит: нежный, пышный и с ярким цитрусовым вкусом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный пирог

Как приготовить идеальный крем

Для приготовления вам понадобятся:

Сгущённое молоко: 380 г (стандартная банка).

380 г (стандартная банка). Лимонный сок: 30 мл (примерно половина лимона).

Пошаговый рецепт:

Выжмите сок из лимона. Убедитесь, что в соке нет косточек. Вылейте всю банку сгущённого молока в глубокую ёмкость. Добавьте лимонный сок к сгущённому молоку. Начните взбивать смесь миксером на высокой скорости. Взбивайте не менее 8 минут, пока масса не станет густой, кремообразной и воздушной.

Как использовать крем

Для торта. Пропитайте коржи этим кремом — он идеально подчеркнёт вкус выпечки.

Пропитайте коржи этим кремом — он идеально подчеркнёт вкус выпечки. Для блинов и оладий. Используйте как начинку или подавайте на стол в качестве соуса.

Используйте как начинку или подавайте на стол в качестве соуса. Для десертов. Переложите часть крема в стакан, охладите в холодильнике в течение 30 минут, украсьте кусочками фруктов — получится легкий и изысканный десерт.

Почему это работает

Лимонный сок, богатый кислотой, взаимодействует с белками сгущённого молока, делая массу густой и кремовой. В результате вы получаете натуральный, легкий крем без необходимости использования сливочного масла или других жиров.