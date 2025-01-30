Этот воздушный крем подойдёт для тортов, блинов и фруктов — рецепт на основе сгущёнки

Хотите приготовить тортик с невероятно вкусным и воздушным кремом? Забудьте про сливочное масло! Мы расскажем, как сделать идеальный крем на основе сгущённого молока с добавлением секретного ингредиента — лимонного сока. Результат вас удивит: нежный, пышный и с ярким цитрусовым вкусом.
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Шоколадный пирог
Как приготовить идеальный крем
Для приготовления вам понадобятся:
Сгущённое молоко: 380 г (стандартная банка).
Лимонный сок: 30 мл (примерно половина лимона).
Пошаговый рецепт:
Выжмите сок из лимона. Убедитесь, что в соке нет косточек.
Вылейте всю банку сгущённого молока в глубокую ёмкость.
Добавьте лимонный сок к сгущённому молоку.
Начните взбивать смесь миксером на высокой скорости.
Взбивайте не менее 8 минут, пока масса не станет густой, кремообразной и воздушной.
Как использовать крем
Для торта. Пропитайте коржи этим кремом — он идеально подчеркнёт вкус выпечки.
Для блинов и оладий. Используйте как начинку или подавайте на стол в качестве соуса.
Для десертов. Переложите часть крема в стакан, охладите в холодильнике в течение 30 минут, украсьте кусочками фруктов — получится легкий и изысканный десерт.
Почему это работает
Лимонный сок, богатый кислотой, взаимодействует с белками сгущённого молока, делая массу густой и кремовой. В результате вы получаете натуральный, легкий крем без необходимости использования сливочного масла или других жиров.