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Простая формула для блинов и оладий: каждый раз — идеальный результат

1:39
Еда

Любите блины и оладьи? Тогда эта статья для вас! Мы расскажем о простой формуле приготовления теста под названием "все по одной", которая подходит для любых видов блинов — от тонких до пышных.

Блины
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara
Блины

В чем секрет формулы "все по одной"

Название формулы говорит само за себя: всех ингредиентов нужно брать по одной части. Например, используем одну кружку (330-350 мл) муки, одно яйцо, столовую ложку сахара и щепотку соли. Эта основа подходит для любого вида блинов и оладий. Осталось только добавить нужные компоненты для желаемого результата.

Как приготовить разные виды блинов и оладий

Тесто для толстых блинов:

  • К основе добавьте неполную чайную ложку разрыхлителя и одну кружку молока.
  • Перемешайте, и тесто готово к выпечке.

Тонкие блины с дырочками:

  • Добавьте кружку кефира и неполную чайную ложку соды.
  • Перемешайте, затем влейте кружку молока и столовую ложку растительного масла.
  • Еще раз перемешайте, чтобы получить идеально гладкое тесто.

Пышные оладьи:

  • К основе добавьте кружку кефира и столовую ложку растительного масла.
  • Всыпьте неполную чайную ложку соды, перемешайте.

Тонкие дрожжевые блины:

  • Всыпьте в основу неполную чайную ложку сухих дрожжей и добавьте кружку кефира.
  • Перемешайте, влейте кружку теплого молока, еще раз перемешайте.
  • Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 2-3,5 часа.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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