Простая формула для блинов и оладий: каждый раз — идеальный результат

Любите блины и оладьи? Тогда эта статья для вас! Мы расскажем о простой формуле приготовления теста под названием "все по одной", которая подходит для любых видов блинов — от тонких до пышных.
Название формулы говорит само за себя: всех ингредиентов нужно брать по одной части. Например, используем одну кружку (330-350 мл) муки, одно яйцо, столовую ложку сахара и щепотку соли. Эта основа подходит для любого вида блинов и оладий. Осталось только добавить нужные компоненты для желаемого результата.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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