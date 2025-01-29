Простая формула для блинов и оладий: каждый раз — идеальный результат

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите блины и оладьи? Тогда эта статья для вас! Мы расскажем о простой формуле приготовления теста под названием "все по одной", которая подходит для любых видов блинов — от тонких до пышных.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara Блины

В чем секрет формулы "все по одной"

Название формулы говорит само за себя: всех ингредиентов нужно брать по одной части. Например, используем одну кружку (330-350 мл) муки, одно яйцо, столовую ложку сахара и щепотку соли. Эта основа подходит для любого вида блинов и оладий. Осталось только добавить нужные компоненты для желаемого результата.

Как приготовить разные виды блинов и оладий

Тесто для толстых блинов:

К основе добавьте неполную чайную ложку разрыхлителя и одну кружку молока.

Перемешайте, и тесто готово к выпечке.

Тонкие блины с дырочками:

Добавьте кружку кефира и неполную чайную ложку соды.

Перемешайте, затем влейте кружку молока и столовую ложку растительного масла.

Еще раз перемешайте, чтобы получить идеально гладкое тесто.

Пышные оладьи:

К основе добавьте кружку кефира и столовую ложку растительного масла.

Всыпьте неполную чайную ложку соды, перемешайте.

Тонкие дрожжевые блины:

Всыпьте в основу неполную чайную ложку сухих дрожжей и добавьте кружку кефира.

Перемешайте, влейте кружку теплого молока, еще раз перемешайте.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 2-3,5 часа.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

