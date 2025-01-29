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Салат с курицей и овощами: лёгкий рецепт для стройной фигуры

1:34
Еда

Этот салат сочетает в себе свежесть овощей и нежность диетической курицы, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет питаться вкусно и без лишних калорий. Он отлично подойдёт как для обеда дома, так и для перекуса на работе.

Салат
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Что понадобится для салата

  • Куриная грудка — 150 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лимон — &frac12 шт.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Как готовить

  1. Нарежьте куриную грудку небольшими кусочками (кубиками или соломкой).
  2. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и обжарьте курицу до румяной корочки, затем дайте ей немного остыть.
  3. Тем временем нарежьте помидор, огурец и морковь, сложите их в салатник.
  4. Добавьте в салат обжаренную курицу, посолите и поперчите по вкусу.
  5. Для заправки выжмите сок половины лимона, полейте им ингредиенты и тщательно перемешайте.
  6. При желании добавьте мелко нарезанную свежую зелень.
  7. Перед подачей дайте салату настояться несколько минут, чтобы все вкусы соединились.

Полезные советы

Чтобы сделать салат ещё полезнее, используйте оливковое масло вместо растительного. Морковь можно натереть на крупной тёрке для более нежной текстуры. Для аромата добавьте немного чеснока или молотую паприку в заправку.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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