Картошка, как в ресторане: секрет — в одном простом ингредиенте

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Замечали ли вы, что некоторые сорта картофеля варятся значительно дольше других? Даже после 20–30 минут варки клубни остаются жесткими и недоваренными. Оказывается, есть простой способ ускорить процесс и сделать блюдо гораздо вкуснее.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

Секрет в сливочном масле

Чтобы картофель сварился быстрее, нужно добавить в кастрюлю небольшой кусочек сливочного масла сразу после закипания воды. Если сливочного масла под рукой не оказалось, его можно заменить растительным жиром. Оба варианта работают благодаря тому, что на поверхности воды образуется масляная плёнка. Она повышает температуру кипения, что ускоряет процесс приготовления.

Доработка готового гарнира

После того как картофель сварился, сливочное масло пригодится и для улучшения вкуса. Добавьте кусочек масла в уже готовое блюдо, приправьте мелко нарезанным укропом и измельчённым чесноком. Благодаря маслу картофель станет нежнее и приобретёт лёгкий сливочный привкус. Такой гарнир вкусен даже без мяса или рыбы — он самодостаточен и наверняка понравится вашим близким.

Дополнительные советы

Используйте масло хорошего качества, чтобы вкус блюда стал более насыщенным.

Если предпочитаете растительное масло, выбирайте оливковое или топлёное.

Чтобы картофель не только сварился быстрее, но и лучше сохранил форму, закладывайте клубни в кипящую воду.

Секрет со сливочным маслом — простой способ сэкономить время и сделать картофельное блюдо ресторанного уровня.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

