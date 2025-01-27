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Запеканка из творога и бананов: простая хитрость делает её нежной

2:37
Еда

Творожная запеканка с бананами — это сочетание пользы и вкуса, которое оценят и взрослые, и дети. Нежная текстура, сладкий аромат фруктов и простота приготовления делают это блюдо настоящей находкой для семейного стола.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка

Ингредиенты

Для приготовления запеканки понадобятся:

  • Творог — 500 г
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Манная крупа — 50 г
  • Молоко или сливки — 70 мл
  • Бананы — 2 шт.
  • Сливочное масло — 10 г

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте продукты. Очистите бананы и нарежьте их небольшими кусочками. Если хотите добиться насыщенного сливочного вкуса, замените молоко жирными сливками.
  2. Смешайте ингредиенты. В глубокой миске соедините творог, молоко (или сливки), манную крупу и сахар. Для однородности массы используйте погружной блендер. После этого добавьте кусочки бананов и ещё раз тщательно перемешайте.
  3. Добавьте яйца. Разбейте два яйца в творожную смесь. Они придадут блюду воздушную текстуру. Ещё раз пробейте массу блендером до полной однородности.
  4. Подготовьте форму для выпекания. Смажьте её сливочным маслом, чтобы избежать прилипания. Подойдёт квадратная форма размером 20x20 см, но вы можете использовать любую другую подходящую форму.
  5. Запекайте. Выложите творожную массу в подготовленную форму, разровняйте поверхность и поставьте в духовку, разогретую до 170°C. Время приготовления — 30–35 минут. Запеканка будет готова, когда её поверхность станет золотистой, а сама она — упругой на ощупь.

Советы

Чтобы запеканка получилась особенно нежной, дайте манной крупе настояться в молоке или сливках около 15 минут перед добавлением в смесь. Если хотите снизить калорийность, замените сахар на фруктозу или стевию. Вместо бананов можно использовать мягкие фрукты, такие как персики или яблоки. А для добавления аромата попробуйте добавить немного лимонной цедры, ванили или корицы.

Творожная запеканка с бананами станет отличным вариантом для завтрака или лёгкого перекуса. Подавайте её слегка остывшей, украсив свежими ягодами, мёдом или вареньем. Приятного аппетита!

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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