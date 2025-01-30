Чем опасен дефицит витамина А? Реальная история из больницы

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья. Однако многие недооценивают его важность, и это может привести к серьезным последствиям. История мальчика, потерявшего зрение из-за любви к сосискам и наггетсам, наглядно показывает, чем грозит недостаток витаминов.

Фото: Adobe Stock by tanya78, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат из моркови

Почему витамин А так важен

Доктор Павлова объясняет, что витамин А необходим для здоровья зрительных нервов и выработки родопсина — белка, который помогает видеть в условиях низкого освещения. Его дефицит приводит к нарушениям в работе глаз, таким как оптическая нейропатия и постепенная потеря зрения.

Мальчик, питавшийся преимущественно сосисками, печеньем и наггетсами, столкнулся с острым дефицитом витамина А, что и стало причиной ухудшения его зрения.

Как предотвратить дефицит витамина А

Для сохранения здоровья глаз важно разнообразие рациона. Ежедневно включайте в меню продукты, богатые витамином А:

Овощи и фрукты: морковь, тыква, шпинат, брокколи, абрикосы, манго.

Белковые продукты: яйца (особенно желтки), курица, рыба.

Другие источники: печень, батат, кисломолочные продукты.

Правильный баланс питания

Идеальный состав рациона:

30% белков: яйца, курица, рыба.

30% жиров: авокадо, орехи, оливковое масло.

40% углеводов: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.

Уточнения

Витами́н A — группа близких по химическому строению веществ, которая включает ретинол (витамин A 1 , аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью: дегидроретинол (витамин A 2 ), ретиналь (ретинен, альдегид витамина A 1 ) и ретиноевую кислоту.

