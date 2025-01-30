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Чем опасен дефицит витамина А? Реальная история из больницы

1:34
Еда

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья. Однако многие недооценивают его важность, и это может привести к серьезным последствиям. История мальчика, потерявшего зрение из-за любви к сосискам и наггетсам, наглядно показывает, чем грозит недостаток витаминов.

Салат из моркови
Фото: Adobe Stock by tanya78, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат из моркови

Почему витамин А так важен

Доктор Павлова объясняет, что витамин А необходим для здоровья зрительных нервов и выработки родопсина — белка, который помогает видеть в условиях низкого освещения. Его дефицит приводит к нарушениям в работе глаз, таким как оптическая нейропатия и постепенная потеря зрения.

Мальчик, питавшийся преимущественно сосисками, печеньем и наггетсами, столкнулся с острым дефицитом витамина А, что и стало причиной ухудшения его зрения.

Как предотвратить дефицит витамина А

Для сохранения здоровья глаз важно разнообразие рациона. Ежедневно включайте в меню продукты, богатые витамином А:

  • Овощи и фрукты: морковь, тыква, шпинат, брокколи, абрикосы, манго.
  • Белковые продукты: яйца (особенно желтки), курица, рыба.
  • Другие источники: печень, батат, кисломолочные продукты.

Правильный баланс питания

Идеальный состав рациона:

  • 30% белков: яйца, курица, рыба.
  • 30% жиров: авокадо, орехи, оливковое масло.
  • 40% углеводов: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.

Уточнения

Витами́н A — группа близких по химическому строению веществ, которая включает ретинол (витамин A1, аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью: дегидроретинол (витамин A2), ретиналь (ретинен, альдегид витамина A1) и ретиноевую кислоту.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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