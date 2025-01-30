Чем опасен дефицит витамина А? Реальная история из больницы

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья. Однако многие недооценивают его важность, и это может привести к серьезным последствиям. История мальчика, потерявшего зрение из-за любви к сосискам и наггетсам, наглядно показывает, чем грозит недостаток витаминов.
Доктор Павлова объясняет, что витамин А необходим для здоровья зрительных нервов и выработки родопсина — белка, который помогает видеть в условиях низкого освещения. Его дефицит приводит к нарушениям в работе глаз, таким как оптическая нейропатия и постепенная потеря зрения.
Мальчик, питавшийся преимущественно сосисками, печеньем и наггетсами, столкнулся с острым дефицитом витамина А, что и стало причиной ухудшения его зрения.
Для сохранения здоровья глаз важно разнообразие рациона. Ежедневно включайте в меню продукты, богатые витамином А:
Идеальный состав рациона:
Витами́н A — группа близких по химическому строению веществ, которая включает ретинол (витамин A1, аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью: дегидроретинол (витамин A2), ретиналь (ретинен, альдегид витамина A1) и ретиноевую кислоту.
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