Гости попросят рецепт: салат, который идеально впишется в любой рацион

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат станет находкой для тех, кто хочет быстро приготовить полезное блюдо, богатое белками, витаминами и клетчаткой. Всего несколько шагов — и на вашем столе будет идеальный вариант для обеда или ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат с тунцом и фасолью

Ингредиенты:

Тунец (1 банка, предпочтительно в собственном соку) — главный источник белка.

Салатный микс (шпинат, рукола, латук) — кладезь клетчатки.

Огурец и сладкий перец — для свежести и хруста.

Помидоры черри — яркие акценты и легкая кислинка.

Приготовление:

Подготовьте основу: откройте банку тунца, слейте сок и аккуратно разомните кусочки вилкой. Нарежьте овощи: мелко порежьте огурец и сладкий перец, а помидоры черри разделите пополам. Соберите салат: смешайте салатный микс, тунец и нарезанные овощи в глубокой миске. Приготовьте заправку: соедините оливковое масло, сок лимона, соль и свежемолотый перец. Залейте этой смесью салат и аккуратно перемешайте. Украсьте блюдо: перед подачей добавьте несколько веточек зелени и дольки лимона для яркого оформления.

Почему этот салат стоит попробовать

Питательный: насыщает организм белками, витаминами и полезными жирами.

Быстрый: приготовление занимает всего 10 минут.

Легкий: идеально подходит для тех, кто следит за фигурой.

Подайте этот салат с ломтиком цельнозернового хлеба или как самостоятельное блюдо — результат понравится всем, кто любит простую и здоровую еду.

Уточнения

Тунцы́ — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых. Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы. Род подразделяют на два подрода.



