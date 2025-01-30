Гости попросят рецепт: салат, который идеально впишется в любой рацион
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30.01.2025 19:04
Этот салат станет находкой для тех, кто хочет быстро приготовить полезное блюдо, богатое белками, витаминами и клетчаткой. Всего несколько шагов — и на вашем столе будет идеальный вариант для обеда или ужина.
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат с тунцом и фасолью
Ингредиенты:
Тунец (1 банка, предпочтительно в собственном соку) — главный источник белка.
Салатный микс (шпинат, рукола, латук) — кладезь клетчатки.
Огурец и сладкий перец — для свежести и хруста.
Помидоры черри — яркие акценты и легкая кислинка.
Приготовление:
Подготовьте основу: откройте банку тунца, слейте сок и аккуратно разомните кусочки вилкой.
Нарежьте овощи: мелко порежьте огурец и сладкий перец, а помидоры черри разделите пополам.
Соберите салат: смешайте салатный микс, тунец и нарезанные овощи в глубокой миске.
Приготовьте заправку: соедините оливковое масло, сок лимона, соль и свежемолотый перец. Залейте этой смесью салат и аккуратно перемешайте.
Украсьте блюдо: перед подачей добавьте несколько веточек зелени и дольки лимона для яркого оформления.
Почему этот салат стоит попробовать
Питательный: насыщает организм белками, витаминами и полезными жирами.
Быстрый: приготовление занимает всего 10 минут.
Легкий: идеально подходит для тех, кто следит за фигурой.
Подайте этот салат с ломтиком цельнозернового хлеба или как самостоятельное блюдо — результат понравится всем, кто любит простую и здоровую еду.
Уточнения
род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых. Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы. Род подразделяют на два подрода. Тунцы́ —
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру