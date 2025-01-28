Картофельный салат с беконом: простой рецепт, который покорит семью

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Картофельный салат — это блюдо, в котором картофель играет главную роль, дополняясь насыщенными и яркими вкусами. Этот рецепт сочетает нежность молодого картофеля, хрустящий бекон и пикантный соус, создавая гармоничное и сытное блюдо. Его можно подавать как в тёплом, так и в холодном виде.

Фото: flickr.com by jules:stonesoup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофельный салат

Энергетическая ценность (на порцию)

Калорийность: 538 ккал.

Белки: 20 г.

Жиры: 39 г.

Углеводы: 27 г.

Ингредиенты (на 6 порций)

Молодой картофель: 900 г.

Бекон: 400 г.

Красный лук: 1 головка.

Белый винный уксус: 50 мл.

Оливковое масло: 50 мл.

Сахар: 2 столовые ложки.

Дижонская горчица: 1 столовая ложка.

Соль: 1 чайная ложка.

Петрушка: 30 г.

Молотый чёрный перец: по вкусу.

Приготовление

Подготовка картофеля

Хорошо промойте молодой картофель и нарежьте его крупными кубиками, не очищая от кожуры.

Поместите картофель в кастрюлю с кипящей водой, варите 12-15 минут до мягкости. Затем слейте воду и переложите картофель в большую миску.

Подготовка бекона

Нарежьте бекон кусочками размером около 1 см.

Выложите бекон на холодную сковороду, включите средний огонь и жарьте до появления хрустящей корочки (примерно 8-10 минут).

Переложите готовый бекон на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Соус и лук

Мелко нарежьте красный лук и обжарьте его в жире, оставшемся на сковороде, до мягкости.

Добавьте к луку уксус, оливковое масло, сахар, дижонскую горчицу и соль.

Тщательно перемешайте и прогрейте смесь 1-2 минуты.

Сборка салата

Полейте картофель получившимся соусом.

Мелко нарежьте петрушку и добавьте её к картофелю.

Сверху выложите бекон, посыпьте чёрным перцем, аккуратно перемешайте и подавайте.

Советы по подаче

Салат можно подавать тёплым, чтобы сохранить аромат бекона и соуса, или охладить для более освежающего вкуса.

Для яркости вкуса можно добавить небольшое количество лимонного сока или горсть свежих ягод граната.

Уточнения

Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria - кухонное искусство, от culina - "кухня"), также пова́ренное иску́сство - человеческая деятельность по приготовлению пищи.

