Картофельный салат с беконом: простой рецепт, который покорит семью

Картофельный салат — это блюдо, в котором картофель играет главную роль, дополняясь насыщенными и яркими вкусами. Этот рецепт сочетает нежность молодого картофеля, хрустящий бекон и пикантный соус, создавая гармоничное и сытное блюдо. Его можно подавать как в тёплом, так и в холодном виде.
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный салат
Энергетическая ценность (на порцию)
Калорийность: 538 ккал.
Белки: 20 г.
Жиры: 39 г.
Углеводы: 27 г.
Ингредиенты (на 6 порций)
Молодой картофель: 900 г.
Бекон: 400 г.
Красный лук: 1 головка.
Белый винный уксус: 50 мл.
Оливковое масло: 50 мл.
Сахар: 2 столовые ложки.
Дижонская горчица: 1 столовая ложка.
Соль: 1 чайная ложка.
Петрушка: 30 г.
Молотый чёрный перец: по вкусу.
Приготовление
Подготовка картофеля
Хорошо промойте молодой картофель и нарежьте его крупными кубиками, не очищая от кожуры.
Поместите картофель в кастрюлю с кипящей водой, варите 12-15 минут до мягкости. Затем слейте воду и переложите картофель в большую миску.
Подготовка бекона
Нарежьте бекон кусочками размером около 1 см.
Выложите бекон на холодную сковороду, включите средний огонь и жарьте до появления хрустящей корочки (примерно 8-10 минут).
Переложите готовый бекон на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Соус и лук
Мелко нарежьте красный лук и обжарьте его в жире, оставшемся на сковороде, до мягкости.
Добавьте к луку уксус, оливковое масло, сахар, дижонскую горчицу и соль.
Тщательно перемешайте и прогрейте смесь 1-2 минуты.
Сборка салата
Полейте картофель получившимся соусом.
Мелко нарежьте петрушку и добавьте её к картофелю.
Сверху выложите бекон, посыпьте чёрным перцем, аккуратно перемешайте и подавайте.
Советы по подаче
Салат можно подавать тёплым, чтобы сохранить аромат бекона и соуса, или охладить для более освежающего вкуса.
Для яркости вкуса можно добавить небольшое количество лимонного сока или горсть свежих ягод граната.
Уточнения
Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria - кухонное искусство, от culina - "кухня"), также пова́ренное иску́сство - человеческая деятельность по приготовлению пищи.