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Эти блины без муки вас точно удивят: приготовьте без хлопот

2:28
Еда

Хотите удивить близких необычными блинами, приготовленными без муки? Это возможно благодаря доступным и полезным ингредиентам, которые заменят традиционные компоненты. Такой рецепт подарит не только изысканный вкус, но и легкость блюда.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Чем заменить муку

Вместо муки вы можете использовать:

  • Крахмал — для создания тонких, кружевных блинов.
  • Измельченные овсяные хлопья — добавляют питательности и текстуры.

Как приготовить тесто

Для основы идеально подойдет молоко или кефир. Возьмите 2 яйца, тщательно взбейте их в глубокой миске. Постепенно добавьте 500 мл молока или кефира, продолжая размешивать. После этого всыпьте крахмал или измельченные овсяные хлопья. Масса должна быть жидкой и слегка вязкой.

Добавьте щепотку соли, немного сахара по вкусу и столовую ложку растительного масла — это предотвратит прилипание блинов к сковороде. Оставьте тесто на 15-20 минут, чтобы все компоненты "подружились".

Советы по приготовлению

  • Используйте антипригарную сковороду или слегка смажьте её маслом перед выпеканием.
  • Для равномерного распределения теста наклоняйте сковороду круговыми движениями.
  • Не переворачивайте блины слишком рано — дайте одной стороне полностью подрумяниться.

Дополните любимыми начинками

Блины без муки прекрасно сочетаются с творожно-цитрусовой начинкой, ягодным соусом или медом. Легкий, вкусный и питательный завтрак готов!

Полный список ингридиентов

Для приготовления блинов без муки по описанному рецепту вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Яйца — 2 штуки.
  • Молоко или кефир — 500 мл.
  • Крахмал (кукурузный или картофельный) — количество на глаз, до получения нужной консистенции теста.
  • Овсяные хлопья (измельченные в блендере) — альтернатива крахмалу, количество аналогичное.
  • Соль — щепотка.
  • Сахар — по вкусу (необязательно, если предпочитаете несладкие блины).
  • Растительное масло — 1 столовая ложка (для теста).

Если вы хотите добавить начинку, например, творожно-цитрусовую:

  • Творог — 200 г.
  • Сахар — по вкусу.
  • Апельсин или лимон (цедра и сок) — для аромата.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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