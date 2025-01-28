Эти блины без муки вас точно удивят: приготовьте без хлопот

Хотите удивить близких необычными блинами, приготовленными без муки? Это возможно благодаря доступным и полезным ингредиентам, которые заменят традиционные компоненты. Такой рецепт подарит не только изысканный вкус, но и легкость блюда.
Вместо муки вы можете использовать:
Для основы идеально подойдет молоко или кефир. Возьмите 2 яйца, тщательно взбейте их в глубокой миске. Постепенно добавьте 500 мл молока или кефира, продолжая размешивать. После этого всыпьте крахмал или измельченные овсяные хлопья. Масса должна быть жидкой и слегка вязкой.
Добавьте щепотку соли, немного сахара по вкусу и столовую ложку растительного масла — это предотвратит прилипание блинов к сковороде. Оставьте тесто на 15-20 минут, чтобы все компоненты "подружились".
Блины без муки прекрасно сочетаются с творожно-цитрусовой начинкой, ягодным соусом или медом. Легкий, вкусный и питательный завтрак готов!
Для приготовления блинов без муки по описанному рецепту вам понадобятся следующие ингредиенты:
Если вы хотите добавить начинку, например, творожно-цитрусовую:
Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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