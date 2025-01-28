Эти блины без муки вас точно удивят: приготовьте без хлопот

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить близких необычными блинами, приготовленными без муки? Это возможно благодаря доступным и полезным ингредиентам, которые заменят традиционные компоненты. Такой рецепт подарит не только изысканный вкус, но и легкость блюда.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Чем заменить муку

Вместо муки вы можете использовать:

Крахмал — для создания тонких, кружевных блинов.

Измельченные овсяные хлопья — добавляют питательности и текстуры.

Как приготовить тесто

Для основы идеально подойдет молоко или кефир. Возьмите 2 яйца, тщательно взбейте их в глубокой миске. Постепенно добавьте 500 мл молока или кефира, продолжая размешивать. После этого всыпьте крахмал или измельченные овсяные хлопья. Масса должна быть жидкой и слегка вязкой.

Добавьте щепотку соли, немного сахара по вкусу и столовую ложку растительного масла — это предотвратит прилипание блинов к сковороде. Оставьте тесто на 15-20 минут, чтобы все компоненты "подружились".

Советы по приготовлению

Используйте антипригарную сковороду или слегка смажьте её маслом перед выпеканием.

Для равномерного распределения теста наклоняйте сковороду круговыми движениями.

Не переворачивайте блины слишком рано — дайте одной стороне полностью подрумяниться.

Дополните любимыми начинками

Блины без муки прекрасно сочетаются с творожно-цитрусовой начинкой, ягодным соусом или медом. Легкий, вкусный и питательный завтрак готов!

Полный список ингридиентов

Для приготовления блинов без муки по описанному рецепту вам понадобятся следующие ингредиенты:

Яйца — 2 штуки.

Молоко или кефир — 500 мл.

Крахмал (кукурузный или картофельный) — количество на глаз, до получения нужной консистенции теста.

Овсяные хлопья (измельченные в блендере) — альтернатива крахмалу, количество аналогичное.

Соль — щепотка.

Сахар — по вкусу (необязательно, если предпочитаете несладкие блины).

Растительное масло — 1 столовая ложка (для теста).

Если вы хотите добавить начинку, например, творожно-цитрусовую:

Творог — 200 г.

Сахар — по вкусу.

Апельсин или лимон (цедра и сок) — для аромата.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

