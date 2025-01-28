Ужин за 20 минут: курица, креветки и рис — вкусно и легко

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Какую вкусноту можно приготовить буквально из ничего? Иногда холодильник не радует изобилием, но это не повод отказываться от кулинарных экспериментов. На основе простых продуктов — куриного филе, креветок и вчерашнего риса — можно создать нежное, ароматное блюдо, которое удивит вас своей гармонией вкусов.

Фото: https://www.freepik.com by topntp26 Курица с рисом и креветками

Нежное блюдо из курицы и креветок

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г.

Креветки (очищенные) — 200 г.

Длиннозерный рис — 150 г.

Сливки 20% (или сметана) — 250 мл.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Зелень — по желанию.

Как готовить

Подготовьте рис

Промойте его до прозрачности воды, затем сварите в подсоленной воде (около 15 минут). Когда рис будет готов, слейте воду и дайте ему остыть.

Лук и чеснок

Мелко нарежьте лук и измельчите чеснок. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте лук до золотистого оттенка. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту, чтобы он раскрыл аромат.

Куриное филе

Нарежьте небольшими кусочками, добавьте к луку и чесноку. Жарьте около 7-10 минут, пока мясо не станет мягким.

Креветки

Добавьте к курице. Жарьте вместе 3-4 минуты, пока креветки не приобретут розовый оттенок.

Сливочный соус

Влейте сливки (или добавьте сметану). Доведите смесь до кипения, затем тушите на слабом огне примерно 5 минут. Соус должен стать густым и насыщенным.

Финальная сборка

Соедините рис с курицей, креветками и сливочным соусом. Посолите, поперчите, добавьте зелень для свежести и аромата.

Результат

Курица, креветки и сливочный соус создают нежное сочетание, а рис добавляет сытности. Это блюдо отлично подойдёт как для семейного ужина, так и для неожиданных гостей.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

