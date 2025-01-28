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Ужин за 20 минут: курица, креветки и рис — вкусно и легко

2:10
Еда

Какую вкусноту можно приготовить буквально из ничего? Иногда холодильник не радует изобилием, но это не повод отказываться от кулинарных экспериментов. На основе простых продуктов — куриного филе, креветок и вчерашнего риса — можно создать нежное, ароматное блюдо, которое удивит вас своей гармонией вкусов.

Курица с рисом и креветками
Фото: https://www.freepik.com by topntp26
Курица с рисом и креветками

Нежное блюдо из курицы и креветок

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г.
  • Креветки (очищенные) — 200 г.
  • Длиннозерный рис — 150 г.
  • Сливки 20% (или сметана) — 250 мл.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу.
  • Зелень — по желанию.

Как готовить

Подготовьте рис

  • Промойте его до прозрачности воды, затем сварите в подсоленной воде (около 15 минут). Когда рис будет готов, слейте воду и дайте ему остыть.

Лук и чеснок

  • Мелко нарежьте лук и измельчите чеснок. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте лук до золотистого оттенка. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту, чтобы он раскрыл аромат.

Куриное филе

  • Нарежьте небольшими кусочками, добавьте к луку и чесноку. Жарьте около 7-10 минут, пока мясо не станет мягким.

Креветки

  • Добавьте к курице. Жарьте вместе 3-4 минуты, пока креветки не приобретут розовый оттенок.

Сливочный соус

  • Влейте сливки (или добавьте сметану). Доведите смесь до кипения, затем тушите на слабом огне примерно 5 минут. Соус должен стать густым и насыщенным.

Финальная сборка

  • Соедините рис с курицей, креветками и сливочным соусом. Посолите, поперчите, добавьте зелень для свежести и аромата.

Результат

Курица, креветки и сливочный соус создают нежное сочетание, а рис добавляет сытности. Это блюдо отлично подойдёт как для семейного ужина, так и для неожиданных гостей.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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