Буррито, от которого невозможно отказаться: готовим дома

Буррито — это не просто мексиканское блюдо, а настоящая легенда, которая объединяет вкус, простоту и историю. Говорят, что своё название блюдо получило в честь мексиканца Хуана Мендосы, известного под прозвищем Ослик. Вместо привычных горшков он использовал пшеничные лепёшки, чтобы заворачивать мясо, фасоль и овощи. Сегодня это один из самых популярных рецептов мексиканской кухни, который легко повторить дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Francesc Fort, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Буррито

Ингредиенты (на 6 порций)

Репчатый лук: 1 шт.

Консервированная фасоль: 200 г.

Чеснок: 1 зубчик.

Молотый перец чили: 1/4 ч. л.

Кумин (зира): щепотка.

Сок лайма: по вкусу.

Кинза: 20 г.

Говяжий фарш: 400 г.

Сыр: 100 г.

Растительное масло: 80 мл.

Помидоры: 2 шт.

Тортильи: 6 шт.

Соль и молотый чёрный перец: по вкусу.

Инструкция по приготовлению

Фасоль с пряностями

Разогрейте масло в сковороде и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости (5-8 минут).

Добавьте к луку зиру, чили и выдавите чеснок. Жарьте 30 секунд.

Выложите в сковороду фасоль, добавьте полстакана воды, накройте крышкой и тушите 5 минут.

Разомните фасоль до консистенции пюре (примерно наполовину), чтобы сохранить текстуру. Посолите, добавьте кинзу и сок лайма.

Обжарка фарша

Разогрейте масло в другой сковороде. Жарьте фарш, помешивая, около 5 минут.

Смешайте фарш с фасолью, готовьте ещё 2 минуты.

Сборка буррито

Разогрейте тортильи на сухой сковороде (по 30 секунд с каждой стороны).

Выложите на лепёшку тёртый сыр, фарш с фасолью и нарезанные кубиками помидоры.

Подогните края лепёшки сверху и снизу, затем сверните рулетом.

Полезные советы

Используйте тортильи большого диаметра, чтобы легче завернуть начинку.

Для разнообразия добавьте авокадо, сальсу или сметану.

Чтобы буррито оставался тёплым, оберните его фольгой после приготовления.

Энергетическая ценность (на порцию)

Калорийность: 509 ккал.

Белки: 21 г.

Жиры: 33 г.

Углеводы: 32 г.

Буррито — это вкусное решение для обеда, которое понравится всей семье. Попробуйте приготовить его дома, и вы поймёте, почему это блюдо покорило мир!

Уточнения

Бурри́то (исп. burrito, "ослик", уменьшительное от исп. burro - осёл) — мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепёшки (тортильи), в которую завёрнута разнообразная начинка, к примеру, рубленое мясо, пережаренные бобы, рис, помидоры, авокадо или сыр.

