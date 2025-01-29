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Буррито, от которого невозможно отказаться: готовим дома

Еда

Буррито — это не просто мексиканское блюдо, а настоящая легенда, которая объединяет вкус, простоту и историю. Говорят, что своё название блюдо получило в честь мексиканца Хуана Мендосы, известного под прозвищем Ослик. Вместо привычных горшков он использовал пшеничные лепёшки, чтобы заворачивать мясо, фасоль и овощи. Сегодня это один из самых популярных рецептов мексиканской кухни, который легко повторить дома.

Буррито
Фото: commons.wikimedia.org by Francesc Fort, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Буррито

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Репчатый лук: 1 шт.
  • Консервированная фасоль: 200 г.
  • Чеснок: 1 зубчик.
  • Молотый перец чили: 1/4 ч. л.
  • Кумин (зира): щепотка.
  • Сок лайма: по вкусу.
  • Кинза: 20 г.
  • Говяжий фарш: 400 г.
  • Сыр: 100 г.
  • Растительное масло: 80 мл.
  • Помидоры: 2 шт.
  • Тортильи: 6 шт.
  • Соль и молотый чёрный перец: по вкусу.

Инструкция по приготовлению

Фасоль с пряностями

  • Разогрейте масло в сковороде и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости (5-8 минут).
  • Добавьте к луку зиру, чили и выдавите чеснок. Жарьте 30 секунд.
  • Выложите в сковороду фасоль, добавьте полстакана воды, накройте крышкой и тушите 5 минут.
  • Разомните фасоль до консистенции пюре (примерно наполовину), чтобы сохранить текстуру. Посолите, добавьте кинзу и сок лайма.

Обжарка фарша

  • Разогрейте масло в другой сковороде. Жарьте фарш, помешивая, около 5 минут.
  • Смешайте фарш с фасолью, готовьте ещё 2 минуты.

Сборка буррито

  • Разогрейте тортильи на сухой сковороде (по 30 секунд с каждой стороны).
  • Выложите на лепёшку тёртый сыр, фарш с фасолью и нарезанные кубиками помидоры.
  • Подогните края лепёшки сверху и снизу, затем сверните рулетом.

Полезные советы

  • Используйте тортильи большого диаметра, чтобы легче завернуть начинку.
  • Для разнообразия добавьте авокадо, сальсу или сметану.
  • Чтобы буррито оставался тёплым, оберните его фольгой после приготовления.

Энергетическая ценность (на порцию)

  • Калорийность: 509 ккал.
  • Белки: 21 г.
  • Жиры: 33 г.
  • Углеводы: 32 г.

Буррито — это вкусное решение для обеда, которое понравится всей семье. Попробуйте приготовить его дома, и вы поймёте, почему это блюдо покорило мир!

Уточнения

Бурри́то (исп. burrito, "ослик", уменьшительное от исп. burro - осёл) — мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепёшки (тортильи), в которую завёрнута разнообразная начинка, к примеру, рубленое мясо, пережаренные бобы, рис, помидоры, авокадо или сыр.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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