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Зимний капрезе: идеальный салат для любителей свежести и вкуса

2:41
Еда

Зима не обязательно означает только тяжелую и горячую пищу. Иногда хочется чего-то легкого и свежего, чтобы привнести в холодные дни немного ярких красок. Салат Капрезе, вдохновленный солнечной Италией, идеально подходит для этого. Даже зимой можно адаптировать этот классический рецепт, чтобы он радовал своим вкусом и простотой приготовления.

Салат "Капрезе"
Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салат "Капрезе"

Ингредиенты

Для приготовления зимнего Капрезе вам понадобятся:

  • 300 г свежей моцареллы (в упаковке).
  • 3-4 спелых помидора (подойдут черри или томаты в собственном соку, если свежие недоступны).
  • Свежие листья базилика (можно заменить сушеным).
  • Оливковое масло первого отжима.
  • Бальзамический уксус (по желанию).
  • Соль и черный перец по вкусу.

Приготовление

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

  • Помидоры: Вымойте и нарежьте их кружочками толщиной около 1 см. Если используете консервированные томаты, нарежьте их дольками.
  • Моцарелла: Нарежьте сыр кружочками. Если он в сиропе, обсушите перед использованием.
  • Базилик: Промойте листья и обсушите их. Сушеный базилик добавляйте в самом конце, чтобы сохранить аромат.

Шаг 2: Сборка салата

  • На тарелке или в салатнике чередуйте кружочки помидоров и моцареллы, укладывая их внахлест. Между слоями добавляйте листья базилика.

Шаг 3: Заправка

  • Полейте салат оливковым маслом. При желании добавьте несколько капель бальзамического уксуса. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 4: Подача

  • Подавайте Капрезе сразу, чтобы сохранить свежесть и яркость вкусов. Украсить можно дополнительными листьями базилика или капелькой уксуса.

Зимние вариации

Если зимой свежие помидоры теряют вкус, можно попробовать адаптированные версии:

  • Салат с запеченными помидорами: Запеките томаты с оливковым маслом и чесноком, чтобы добавить мягкости и сладости.
  • Капрезе с авокадо: Нарежьте авокадо для кремовой текстуры и дополнительных питательных веществ.
  • Капрезе с артишоками: Консервированные артишоки добавят необычный вкус и интересную текстуру.

Заключение

Капрезе — это не только классика летних блюд, но и способ добавить свежести в зимний рацион. Легкий, питательный и универсальный салат отлично сочетается с любыми блюдами и приносит в дом тепло итальянской кухни. Приятного аппетита!

Уточнения

Капре́зе (итал. caprese, нескл., ср. р.) — лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, оливкового масла и зелёного базилика. Одна из разновидностей антипасто.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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