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Откройте секрет идеальной запеченной курицы: этот трюк с зубочисткой изменит ваше представление о ней

1:34
Еда

Мы подготовили для вас рецепт запечённой курицы, который обязательно оценят даже гурманы. Это блюдо порадует вас своим насыщенным вкусом, сочностью и изысканным ароматом. Для достижения отличного результата здесь используется небольшой, но важный трюк с зубочисткой, благодаря которому курочка станет особенно нежной.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица

Для приготовления вам понадобятся:

  • Куриная тушка
  • 6 зубчиков чеснока
  • 3 столовые ложки соли
  • 1 столовая ложка сахара
  • 2 чайные ложки паприки
  • Чёрный и красный перец по вкусу
  • 50 граммов сливочного масла

Приготовление

  1. Начните с подготовки курицы: удалите лишний жир и свисающие кусочки кожи, тщательно промойте тушку и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Следующий шаг — использование вышеупомянутого небольшого кулинарного трюка с зубочисткой. Сделайте несколько проколов в области филе и бёдер, чтобы мясо равномерно пропиталось маринадом.
  3. Приготовьте маринад для птицы: в большую миску налейте 3 литра воды, добавьте соль, сахар, специи и измельчённый чеснок. Поместите в маринад курицу и оставьте её на ночь.
  4. Утром достаньте курицу из маринада, обмажьте её растопленным сливочным маслом и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте курицу 40-50 минут, пока она не приобретёт золотистую корочку и не станет мягкой и сочной внутри.

Приятного аппетита!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Зубочи́стка — заострённая с одного или двух концов палочка (деревянная, бамбуковая или пластмассовая), предназначенная для удаления остатков пищи, застрявших между зубами. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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