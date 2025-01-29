Откройте секрет идеальной запеченной курицы: этот трюк с зубочисткой изменит ваше представление о ней

Мы подготовили для вас рецепт запечённой курицы, который обязательно оценят даже гурманы. Это блюдо порадует вас своим насыщенным вкусом, сочностью и изысканным ароматом. Для достижения отличного результата здесь используется небольшой, но важный трюк с зубочисткой, благодаря которому курочка станет особенно нежной.
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица
Для приготовления вам понадобятся:
Куриная тушка
6 зубчиков чеснока
3 столовые ложки соли
1 столовая ложка сахара
2 чайные ложки паприки
Чёрный и красный перец по вкусу
50 граммов сливочного масла
Приготовление
Начните с подготовки курицы: удалите лишний жир и свисающие кусочки кожи, тщательно промойте тушку и обсушите бумажными полотенцами.
Следующий шаг — использование вышеупомянутого небольшого кулинарного трюка с зубочисткой. Сделайте несколько проколов в области филе и бёдер, чтобы мясо равномерно пропиталось маринадом.
Приготовьте маринад для птицы: в большую миску налейте 3 литра воды, добавьте соль, сахар, специи и измельчённый чеснок. Поместите в маринад курицу и оставьте её на ночь.
Утром достаньте курицу из маринада, обмажьте её растопленным сливочным маслом и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте курицу 40-50 минут, пока она не приобретёт золотистую корочку и не станет мягкой и сочной внутри.
Приятного аппетита!
Уточнения
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Зубочи́стка — заострённая с одного или двух концов палочка (деревянная, бамбуковая или пластмассовая), предназначенная для удаления остатков пищи, застрявших между зубами.