Откройте секрет идеальной запеченной курицы: этот трюк с зубочисткой изменит ваше представление о ней

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы подготовили для вас рецепт запечённой курицы, который обязательно оценят даже гурманы. Это блюдо порадует вас своим насыщенным вкусом, сочностью и изысканным ароматом. Для достижения отличного результата здесь используется небольшой, но важный трюк с зубочисткой, благодаря которому курочка станет особенно нежной.

Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая курица

Для приготовления вам понадобятся:

Куриная тушка

6 зубчиков чеснока

3 столовые ложки соли

1 столовая ложка сахара

2 чайные ложки паприки

Чёрный и красный перец по вкусу

50 граммов сливочного масла

Приготовление

Начните с подготовки курицы: удалите лишний жир и свисающие кусочки кожи, тщательно промойте тушку и обсушите бумажными полотенцами. Следующий шаг — использование вышеупомянутого небольшого кулинарного трюка с зубочисткой. Сделайте несколько проколов в области филе и бёдер, чтобы мясо равномерно пропиталось маринадом. Приготовьте маринад для птицы: в большую миску налейте 3 литра воды, добавьте соль, сахар, специи и измельчённый чеснок. Поместите в маринад курицу и оставьте её на ночь. Утром достаньте курицу из маринада, обмажьте её растопленным сливочным маслом и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте курицу 40-50 минут, пока она не приобретёт золотистую корочку и не станет мягкой и сочной внутри.

Приятного аппетита!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Зубочи́стка — заострённая с одного или двух концов палочка (деревянная, бамбуковая или пластмассовая), предназначенная для удаления остатков пищи, застрявших между зубами.

