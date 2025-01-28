Быстрый и простой рецепт приготовления вафель в вафельнице

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Ингредиенты

Мука — 200 г. Сахар — 100 г. Молоко — 250 мл. Яйца — 2 шт. Масло сливочное растопленное — 50 г. Разрыхлитель — 1 ч. л. Ванильный сахар — 1 пакетик (по желанию). Щепотка соли.

Приготовление

1. Подготовка теста. В миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте ванильный сахар и щепотку соли. Постепенно введите молоко, продолжая взбивать. Растопите сливочное масло и добавьте его в смесь, хорошо перемешайте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно добавляйте в жидкую массу, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.

Фото: flickr.com by Grant Guarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ вафли

2. Вафельница. Разогрейте вафельницу согласно инструкции. Некоторые модели требуют смазывания поверхности маслом, другие имеют антипригарное покрытие. Наливайте тесто небольшими порциями (около 2-3 столовых ложек), распределяя его равномерно по всей поверхности. Закройте крышку и готовьте вафлю до золотистого цвета. Время приготовления может варьироваться в зависимости от мощности вашей вафельницы, обычно это занимает около 3-5 минут.

3. Подача. Готовые вафли аккуратно извлеките из вафельницы и подавайте горячими. Можно посыпать их сахарной пудрой, добавить ягоды, мед, варенье или взбитые сливки.

Уточнения

Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности.

