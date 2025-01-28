Быстрый и простой рецепт приготовления вафель в вафельнице

1. Подготовка теста. В миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте ванильный сахар и щепотку соли. Постепенно введите молоко, продолжая взбивать. Растопите сливочное масло и добавьте его в смесь, хорошо перемешайте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно добавляйте в жидкую массу, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.
2. Вафельница. Разогрейте вафельницу согласно инструкции. Некоторые модели требуют смазывания поверхности маслом, другие имеют антипригарное покрытие. Наливайте тесто небольшими порциями (около 2-3 столовых ложек), распределяя его равномерно по всей поверхности. Закройте крышку и готовьте вафлю до золотистого цвета. Время приготовления может варьироваться в зависимости от мощности вашей вафельницы, обычно это занимает около 3-5 минут.
3. Подача. Готовые вафли аккуратно извлеките из вафельницы и подавайте горячими. Можно посыпать их сахарной пудрой, добавить ягоды, мед, варенье или взбитые сливки.
Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности.
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