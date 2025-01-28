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Кулинарные лайфхаки, как приготовить сочные котлеты

1:13
Еда

Чтобы сохранить всю сочность котлет, нужно жарить их на сильном огне до появления хрустящей корочки. Это помогает запечатывать соки внутри.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Многие привыкли добавлять в фарш яйца и хлеб, но профессиональные повара советуют отказаться от этих ингредиентов. Яйцо, особенно белок, делает фарш жестким и грубым. Если без яйца совсем никак, то лучше использовать только желток.

Фарш перед приготовлением важно тщательно вымесить и отбить. Тогда дополнительные компоненты вроде яиц или хлеба становятся ненужными.

Хлеб также стоит исключить из рецепта. Он делает фарш темнее, ухудшает вкус и приводит к тому, что котлеты получаются плотными и грубыми вместо мягких и нежных.

Некоторые хозяйки кладут в фарш майонез, думая, что он придаст блюду сочность. Но это заблуждение. Сочность достигается за счет правильного приготовления самого мяса: тщательного перемешивания и отбивания фарша.

Котлеты обязательно должны быть пожарены на сильном огне, чтобы образовалась корочка, удерживающая все мясные соки внутри.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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