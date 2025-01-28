Кулинарные лайфхаки, как приготовить сочные котлеты

Чтобы сохранить всю сочность котлет, нужно жарить их на сильном огне до появления хрустящей корочки. Это помогает запечатывать соки внутри.
Многие привыкли добавлять в фарш яйца и хлеб, но профессиональные повара советуют отказаться от этих ингредиентов. Яйцо, особенно белок, делает фарш жестким и грубым. Если без яйца совсем никак, то лучше использовать только желток.
Фарш перед приготовлением важно тщательно вымесить и отбить. Тогда дополнительные компоненты вроде яиц или хлеба становятся ненужными.
Хлеб также стоит исключить из рецепта. Он делает фарш темнее, ухудшает вкус и приводит к тому, что котлеты получаются плотными и грубыми вместо мягких и нежных.
Некоторые хозяйки кладут в фарш майонез, думая, что он придаст блюду сочность. Но это заблуждение. Сочность достигается за счет правильного приготовления самого мяса: тщательного перемешивания и отбивания фарша.
Котлеты обязательно должны быть пожарены на сильном огне, чтобы образовалась корочка, удерживающая все мясные соки внутри.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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