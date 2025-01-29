Минеральная вода в фарше для котлет: секретный ингредиент опытных хозяек

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Хозяйки узнали о необычном ингредиенте для котлетного фарша — газированной минеральной воде.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Оказывается, газировка придаёт готовому блюду особую нежность и сочность, а также полнее раскрывает вкус специй.

Минеральная вода не только улучшает текстуру фарша, но и помогает специям лучше раскрыть свои вкусовые качества, делая котлеты более ароматными и пикантными.

Важно соблюдать пропорции: на 600 граммов мяса рекомендуется добавлять 100 миллилитров минеральной газированной воды. После добавления ингредиента фарш нужно тщательно перемешать и дать настояться в течение 15 минут перед формированием и обжариванием котлет.

Уточнения

Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.





Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

