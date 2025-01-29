Хозяйки узнали о необычном ингредиенте для котлетного фарша — газированной минеральной воде.
Оказывается, газировка придаёт готовому блюду особую нежность и сочность, а также полнее раскрывает вкус специй.
Минеральная вода не только улучшает текстуру фарша, но и помогает специям лучше раскрыть свои вкусовые качества, делая котлеты более ароматными и пикантными.
Важно соблюдать пропорции: на 600 граммов мяса рекомендуется добавлять 100 миллилитров минеральной газированной воды. После добавления ингредиента фарш нужно тщательно перемешать и дать настояться в течение 15 минут перед формированием и обжариванием котлет.
Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.