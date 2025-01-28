Нежные рубленые куриные котлеты, которые тают во рту: вы потратите на них всего 30 минут

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие привыкли, что котлеты делают только из фарша, но существует прекрасная альтернатива — рубленые котлеты из мяса. Это необычное и вкусное блюдо готовится легко и быстро. Например, рубленые котлеты из куриной грудки можно приготовить всего за 30 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Котлета

Ингредиенты:

Куриная грудка — 400 г

Яйца — 2 шт.

Крахмал — 2-3 ст. л.

Соль, специи и зелень — по вкусу

Растительное масло — 20 мл

Приготовление

Куриную грудку нужно предварительно охладить и нарезать на мелкие кусочки одинакового размера. Затем положите нарезанное филе в миску, добавьте яйца, соль, специи и зелень (по желанию). Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте получившуюся смесь на сковороду, как оладьи. Обжаривайте каждую сторону по 3-4 минуты до золотистой корочки.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

