Нежные рубленые куриные котлеты, которые тают во рту: вы потратите на них всего 30 минут

Многие привыкли, что котлеты делают только из фарша, но существует прекрасная альтернатива — рубленые котлеты из мяса. Это необычное и вкусное блюдо готовится легко и быстро. Например, рубленые котлеты из куриной грудки можно приготовить всего за 30 минут.
Ингредиенты:
Приготовление
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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