Просто взбейте миксером: роскошный и супербыстрый сливочный крем всего из трёх составляющих

В наше время найти качественный торт с настоящим сливочным кремом и натуральными ингредиентами становится всё сложнее. Поэтому многие хозяйки предпочитают готовить десерты самостоятельно.
Один из таких рецептов — "Молочная девочка", который легко приготовить из доступных продуктов всего за 5 минут.
Для крема вам понадобятся:
Как сделать
Готовый крем можно использовать для прослойки тортов, пирожных или как самостоятельный десерт. Он отлично сочетается с ванильными и шоколадными коржами, добавляя изысканный вкус вашим сладким блюдам. Приятного аппетита!
Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.
Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.
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