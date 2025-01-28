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Просто взбейте миксером: роскошный и супербыстрый сливочный крем всего из трёх составляющих

1:09
Еда

В наше время найти качественный торт с настоящим сливочным кремом и натуральными ингредиентами становится всё сложнее. Поэтому многие хозяйки предпочитают готовить десерты самостоятельно.

Шоколадный торт
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шоколадный торт

Один из таких рецептов — "Молочная девочка", который легко приготовить из доступных продуктов всего за 5 минут.

Для крема вам понадобятся:

  • жирные сливки (800 мл),
  • сгущённое молоко (1 банка),
  • ванилин (1 пакетик).

Как сделать

  1. Выбирайте сливки с высоким содержанием жира, чтобы крем получился нежным и воздушным.
  2. Смешайте сливки, сгущённое молоко и ванилин в глубокой миске и взбейте миксером до образования пышной и однородной массы.
  3. После этого дайте крему настояться в холодильнике в течение часа.

Готовый крем можно использовать для прослойки тортов, пирожных или как самостоятельный десерт. Он отлично сочетается с ванильными и шоколадными коржами, добавляя изысканный вкус вашим сладким блюдам. Приятного аппетита!

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов. 
 

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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