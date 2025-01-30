Эти продукты усиливают пигментацию: срочно исключите их из рациона

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Борьба с пигментацией — процесс, требующий комплексного подхода. Помимо косметических процедур, важно пересмотреть своё питание, ведь некоторые продукты могут усугубить проблему.

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Что исключить из рациона

Кофе и чай

Эти напитки содержат вещества, способствующие усилению пигментации. Если вы хотите добиться ровного цвета кожи, стоит ограничить их употребление или заменить травяными настоями.

Шоколад

Особенно опасен темный шоколад. Из-за высокого содержания сахара и жиров он может провоцировать появление пигментных пятен.

Острая и жирная пища

Острая еда усиливает кровообращение, активизируя кожные реакции, что может ухудшить состояние кожи.

Жирные продукты забивают поры, провоцируют воспаления и создают условия для появления новых пятен.

Какие продукты помогут в борьбе с пигментацией

Для улучшения состояния кожи и уменьшения пигментации сосредоточьтесь на продуктах, богатых антиоксидантами, витаминами A, C и E. Включите в рацион больше свежих овощей, фруктов, орехов и зелени.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.

