Экспресс-рецепт теста для жареных пирожков: всего 10 минут на замес

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Пока гости снимают верхнюю одежду и моют руки, можно быстро приготовить ароматные жареные пирожки. Для этого не нужно тратить время на замешивание теста — все необходимые ингредиенты, скорее всего, уже есть у вас дома.

Фото: commons.wikimedia. org by Vidor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареные пирожки

Для приготовления теста вам понадобится:

1 стакан кислого молока, кефира или йогурта,

2,5 стакана муки,

1 ст. л. растительного масла,

1 яйцо,

2 ч. л. сахара,

1 ч. л. соли

Приготовление

В глубокую миску насыпьте 2,5 стакана муки и добавьте одно яйцо, столовую ложку растительного масла, а также по чайной ложке соли и сахара. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Затем добавьте чайную ложку соды или разрыхлителя и влейте кефир. В результате у вас должно получиться густое и нелипкое тесто. Выложите тесто на стол, предварительно посыпанный мукой, и разделите его на части для формирования пирожков.

Жарьте их до образования золотистой корочки, и ваши гости наверняка оценят это простое, но очень вкусное угощение!

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

