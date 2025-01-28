Экспресс-рецепт теста для жареных пирожков: всего 10 минут на замес

Пока гости снимают верхнюю одежду и моют руки, можно быстро приготовить ароматные жареные пирожки. Для этого не нужно тратить время на замешивание теста — все необходимые ингредиенты, скорее всего, уже есть у вас дома.
Для приготовления теста вам понадобится:
Приготовление
Жарьте их до образования золотистой корочки, и ваши гости наверняка оценят это простое, но очень вкусное угощение!
Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.
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