Никогда не давайте эти сладости детям: риск диабета и кариеса

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладости редко можно назвать полезными, но один их вид специалисты особенно не рекомендуют — леденцы. Почему они вредны для здоровья и почему от них лучше отказаться, рассказала терапевт Ольга Чиркова.

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Леденцы и инсулин: что происходит в организме

Леденцы действуют на организм особенно быстро: глюкоза из полости рта моментально попадает в кровь, что вызывает резкий скачок уровня инсулина. Это усиливает аппетит, формирует неправильные пищевые привычки и даже может стать фактором риска для развития диабета второго типа.

Стоматологические проблемы

Леденцы долго находятся во рту, а значит, сахар воздействует на зубы более продолжительное время. Это создает идеальные условия для размножения бактерий, что увеличивает риск кариеса, повышает чувствительность эмали и вызывает другие стоматологические проблемы. У детей частое употребление леденцов может даже повлиять на формирование прикуса.

Почему стоит избегать леденцов

Леденцы не только калорийны, но и наносят вред сразу в нескольких направлениях:

Провоцируют скачки инсулина и повышают аппетит.

Увеличивают риск развития диабета.

Способствуют разрушению зубов.

Могут негативно влиять на прикус у детей.

Чтобы минимизировать вред от сладкого, выбирайте натуральные сладости в ограниченных количествах, не злоупотребляя сахаром.

Уточнения

Ка́риес — сложный медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В начальной стадии развития кариес характеризуется очаговой деминерализацией неорганической части эмали и разрушением её органического матрикса.

