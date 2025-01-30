Никогда не давайте эти сладости детям: риск диабета и кариеса

Сладости редко можно назвать полезными, но один их вид специалисты особенно не рекомендуют — леденцы. Почему они вредны для здоровья и почему от них лучше отказаться, рассказала терапевт Ольга Чиркова.
Леденцы действуют на организм особенно быстро: глюкоза из полости рта моментально попадает в кровь, что вызывает резкий скачок уровня инсулина. Это усиливает аппетит, формирует неправильные пищевые привычки и даже может стать фактором риска для развития диабета второго типа.
Леденцы долго находятся во рту, а значит, сахар воздействует на зубы более продолжительное время. Это создает идеальные условия для размножения бактерий, что увеличивает риск кариеса, повышает чувствительность эмали и вызывает другие стоматологические проблемы. У детей частое употребление леденцов может даже повлиять на формирование прикуса.
Леденцы не только калорийны, но и наносят вред сразу в нескольких направлениях:
Чтобы минимизировать вред от сладкого, выбирайте натуральные сладости в ограниченных количествах, не злоупотребляя сахаром.
Ка́риес — сложный медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В начальной стадии развития кариес характеризуется очаговой деминерализацией неорганической части эмали и разрушением её органического матрикса.
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