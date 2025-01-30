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Напиток, который спасает от лишнего веса, но вы им пренебрегаете

1:29
Еда

Чай уже давно считают напитком, который помогает в борьбе с лишним весом. Но насколько это утверждение соответствует действительности? Специалист по питанию Ирина Пронягина объясняет, как чай может влиять на похудение — и стоит ли ждать от него чудес.

Девушка ест пирожные
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка ест пирожные

Помогает ли чай бороться с жиром

Да, но с оговорками. Чай действительно может способствовать снижению веса, особенно за счет влияния на висцеральный жир. Однако это не "магическая таблетка". По словам эксперта, напиток не заменяет сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки. Он скорее выступает как дополнение к здоровому образу жизни.

Чай и сладкое: как нейтрализовать вред

Если вы не можете отказаться от сладкого, чай поможет минимизировать его вред. Пронягина советует запивать сладости травяным чаем. Он обладает антиоксидантными свойствами и способствует нормализации чувствительности клеток к инсулину. Это особенно важно для тех, кто уже сталкивается с проблемой инсулинорезистентности.

Что такое инсулинорезистентность

При лишнем весе клетки организма часто теряют чувствительность к инсулину, который вырабатывает поджелудочная железа. В результате глюкоза из пищи вместо того, чтобы быть использованной для энергии, откладывается в виде жира. Антиоксиданты, содержащиеся в чае, могут частично улучшить эту ситуацию.

Уточнения

Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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