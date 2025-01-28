Домочадцы будут довольны: аппетитная картофельная запеканка с куриным филе и сладким перцем

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт картофельной запеканки с курицей и болгарским перцем понравится многим. Это блюдо сочетает простые ингредиенты, создавая незабываемый вкус. Готовить его легко и быстро, попробуйте!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запеканка

Ингредиенты:

1,5 кг картофеля;

600 г куриного филе;

2 шт. сладкого перца;

100 г твёрдого сыра;

2 яйца;

50 г сливочного масла;

Соль, перец и приправы по вкусу.

Приготовление

Почистите картофель и отварите его в подсоленной воде. Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Добавьте нарезанный соломкой перец, соль и приправы. Жарьте, пока не выпарится вода. Готовый картофель разомните в пюре, добавив яйца и масло. Выложите пюре в форму для запекания, сформировав бортики по краям и углубление в центре. В углубление положите начинку, посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке 30 минут при 180 градусах.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

