Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От пляжей до «Райской долины»: чем удивит Агадир
Лучшие советы по использованию фацелии и горчицы в огороде
С нынешним составом сборная Казахстана не добилась бы успехов при Черчесове
Как построить надёжный фундамент для забора: советы и хитрости
Как избежать зимних неприятностей на дороге: советы для автолюбителей
По этому рецепту готовили мясо в кремле для руководителей СССР
Следы гигантского динозавра обнаружены в Гоби
Забудьте о никотине: секрет солодки, который меняет жизнь курильщиков
Поколение Z меняет правила рынка — растёт спрос на безалкогольные напитки

Домочадцы будут довольны: аппетитная картофельная запеканка с куриным филе и сладким перцем

1:08
Еда

Рецепт картофельной запеканки с курицей и болгарским перцем понравится многим. Это блюдо сочетает простые ингредиенты, создавая незабываемый вкус. Готовить его легко и быстро, попробуйте!

Запеканка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка

Ингредиенты:

  • 1,5 кг картофеля;
  • 600 г куриного филе;
  • 2 шт. сладкого перца;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 2 яйца;
  • 50 г сливочного масла;
  • Соль, перец и приправы по вкусу.

Приготовление

  1. Почистите картофель и отварите его в подсоленной воде.
  2. Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Добавьте нарезанный соломкой перец, соль и приправы. Жарьте, пока не выпарится вода.
  3. Готовый картофель разомните в пюре, добавив яйца и масло.
  4. Выложите пюре в форму для запекания, сформировав бортики по краям и углубление в центре. В углубление положите начинку, посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке 30 минут при 180 градусах.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Садоводство, цветоводство
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение Аудио 
Тектонический Разлом: Камчатка содрогнулась от мощных подземных толчков
Наука и техника
Тектонический Разлом: Камчатка содрогнулась от мощных подземных толчков Аудио 
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Еда и рецепты
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома Аудио 
Популярное
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения

Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.

Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
На Земле может появиться новый океан
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Последние материалы
Куркума: может ли эта специя заменить обезболивающие?
Тёплый январь — как это связано с авариями на Северных потоках
Этими рыбными котлетами вы покорите сердце своего мужчины
Всегда кладите алюминиевую фольгу под кровать перед сном
Зениту предрекли второе место: что ждёт чемпионов после обновления состава
Растения, которые не любят яичную скорлупу: узнайте о рисках
Эффективная чистка колес: советы, которые стоит знать каждому водителю
Секреты создания идеального образа в стиле "old money"
Сытный ужин без хлопот: тушёная курица с овощами
Ольга Бузова рассказала, как её бабушка пережила блокаду Ленинграда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.