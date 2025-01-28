Домочадцы будут довольны: аппетитная картофельная запеканка с куриным филе и сладким перцем

Рецепт картофельной запеканки с курицей и болгарским перцем понравится многим. Это блюдо сочетает простые ингредиенты, создавая незабываемый вкус. Готовить его легко и быстро, попробуйте!
Ингредиенты:
Приготовление
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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