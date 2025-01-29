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Ваши дети будут в восторге: готовим хот-доги за 10 минут

1:20
Еда

Хотите удивить друзей на вечеринке? Приготовьте вкусные хот-доги, которые заставят всех вспомнить, как прекрасно может быть это блюдо! Невероятно простое в приготовлении, это угощение станет отличным выбором для любого мероприятия.

Сосиски
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосиски

Ингредиенты

  • Булочки для хот-догов — 4 шт.
  • Сосиски — 4 шт.
  • Горчица — по вкусу
  • Кетчуп — по вкусу
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Огурцы маринованные — 2шт.
  • Свежая зелень — по желанию

Приготовление

  1. Отварите сосиски в воде, следуя инструкции на упаковке. Обычно это занимает всего 5-7 минут.
  2. Пока сосиски готовятся, нарежьте лук и огурцы. Вы можете использовать свежую зелень для украшения.
  3. Разогрейте булочки, слегка подрумянив их на сковороде или в тостере.
  4. Когда сосиски готовы, положите их в разрезанные булочки.
  5. Полейте кетчупом и горчицей, добавьте нарезанный лук и огурцы по желанию.
  6. Подавайте горячими и наслаждайтесь!

Не забудьте, что ваш хот-дог можно разнообразить другими ингредиентами, такими как сыр, перцы, или даже салат. Эта вариативность делает хот-дог универсальным блюдом для любого случая.

Уточнения

Хот-дог (англ. hot dog, дословно — «горячая собака») — горячий бутерброд в виде продолговатой булочки, в разрез которой укладывается сосиска и другие дополнительные компоненты.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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