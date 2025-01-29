Ваши дети будут в восторге: готовим хот-доги за 10 минут

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить друзей на вечеринке? Приготовьте вкусные хот-доги, которые заставят всех вспомнить, как прекрасно может быть это блюдо! Невероятно простое в приготовлении, это угощение станет отличным выбором для любого мероприятия.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сосиски

Ингредиенты

Булочки для хот-догов — 4 шт.

Сосиски — 4 шт.

Горчица — по вкусу

Кетчуп — по вкусу

Лук репчатый — 1 шт.

Огурцы маринованные — 2шт.

Свежая зелень — по желанию

Приготовление

Отварите сосиски в воде, следуя инструкции на упаковке. Обычно это занимает всего 5-7 минут. Пока сосиски готовятся, нарежьте лук и огурцы. Вы можете использовать свежую зелень для украшения. Разогрейте булочки, слегка подрумянив их на сковороде или в тостере. Когда сосиски готовы, положите их в разрезанные булочки. Полейте кетчупом и горчицей, добавьте нарезанный лук и огурцы по желанию. Подавайте горячими и наслаждайтесь!

Не забудьте, что ваш хот-дог можно разнообразить другими ингредиентами, такими как сыр, перцы, или даже салат. Эта вариативность делает хот-дог универсальным блюдом для любого случая.

Уточнения

Хот-дог (англ. hot dog, дословно — «горячая собака») — горячий бутерброд в виде продолговатой булочки, в разрез которой укладывается сосиска и другие дополнительные компоненты.

