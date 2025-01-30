Рецепт картошки по-деревенски, который захочется повторить

Каждый из нас знает это кулинарное противостояние: классическая картошка фри против деревенской. Если вы относитесь ко второму типу любителей картофеля, то этот рецепт — именно то, что вам нужно.
Чтобы приготовить блюдо, которое будет хрустящим снаружи и мягким внутри, запаситесь:
Очистите картофель от кожуры и замочите в холодной воде на 2-3 часа. Это помогает удалить излишки крахмала, чтобы кусочки получились хрустящими. Затем нарежьте картофель длинными дольками.
Переложите нарезанные дольки в кастрюлю, залейте кипятком и проварите 3-4 минуты. Это ускоряет процесс запекания и сохраняет мягкость внутри. После слейте воду и дайте картофелю остыть.
Смешайте растительное масло со специями: паприкой, куркумой, солью, майораном и чесноком. Аккуратно перемешайте картофель с получившейся смесью, чтобы каждая долька равномерно покрылась специями, но не повредилась.
Разложите картофель на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут. Время приготовления зависит от толщины ломтиков. Как только картошка станет золотистой и хрустящей, она готова!
Картошка по-деревенски идеально сочетается с любыми соусами: кетчупом, чесночным, сметанным или сырным. Подайте ее как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира — гости останутся в восторге!
Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.
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