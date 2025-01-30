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Рецепт картошки по-деревенски, который захочется повторить

2:06
Еда

Каждый из нас знает это кулинарное противостояние: классическая картошка фри против деревенской. Если вы относитесь ко второму типу любителей картофеля, то этот рецепт — именно то, что вам нужно.

Жареная картошка
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареная картошка

Что потребуется для идеальной картошки по-деревенски

Чтобы приготовить блюдо, которое будет хрустящим снаружи и мягким внутри, запаситесь:

  • 1 кг картофеля,
  • 4 ст. л. растительного масла,
  • 1 ч. л. паприки,
  • 1 ч. л. куркумы,
  • 1 ч. л. соли,
  • 1 ч. л. молотого майорана,
  • 1/2 ч. л. гранулированного чеснока.

Шаг 1: Подготовка картофеля

Очистите картофель от кожуры и замочите в холодной воде на 2-3 часа. Это помогает удалить излишки крахмала, чтобы кусочки получились хрустящими. Затем нарежьте картофель длинными дольками.

Шаг 2: Бланшировка

Переложите нарезанные дольки в кастрюлю, залейте кипятком и проварите 3-4 минуты. Это ускоряет процесс запекания и сохраняет мягкость внутри. После слейте воду и дайте картофелю остыть.

Шаг 3: Смешиваем со специями

Смешайте растительное масло со специями: паприкой, куркумой, солью, майораном и чесноком. Аккуратно перемешайте картофель с получившейся смесью, чтобы каждая долька равномерно покрылась специями, но не повредилась.

Шаг 4: Запекание

Разложите картофель на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут. Время приготовления зависит от толщины ломтиков. Как только картошка станет золотистой и хрустящей, она готова!

Подача

Картошка по-деревенски идеально сочетается с любыми соусами: кетчупом, чесночным, сметанным или сырным. Подайте ее как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира — гости останутся в восторге!

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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