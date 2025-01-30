Рецепт картошки по-деревенски, который захочется повторить

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый из нас знает это кулинарное противостояние: классическая картошка фри против деревенской. Если вы относитесь ко второму типу любителей картофеля, то этот рецепт — именно то, что вам нужно.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареная картошка

Что потребуется для идеальной картошки по-деревенски

Чтобы приготовить блюдо, которое будет хрустящим снаружи и мягким внутри, запаситесь:

1 кг картофеля,

4 ст. л. растительного масла,

1 ч. л. паприки,

1 ч. л. куркумы,

1 ч. л. соли,

1 ч. л. молотого майорана,

1/2 ч. л. гранулированного чеснока.

Шаг 1: Подготовка картофеля

Очистите картофель от кожуры и замочите в холодной воде на 2-3 часа. Это помогает удалить излишки крахмала, чтобы кусочки получились хрустящими. Затем нарежьте картофель длинными дольками.

Шаг 2: Бланшировка

Переложите нарезанные дольки в кастрюлю, залейте кипятком и проварите 3-4 минуты. Это ускоряет процесс запекания и сохраняет мягкость внутри. После слейте воду и дайте картофелю остыть.

Шаг 3: Смешиваем со специями

Смешайте растительное масло со специями: паприкой, куркумой, солью, майораном и чесноком. Аккуратно перемешайте картофель с получившейся смесью, чтобы каждая долька равномерно покрылась специями, но не повредилась.

Шаг 4: Запекание

Разложите картофель на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут. Время приготовления зависит от толщины ломтиков. Как только картошка станет золотистой и хрустящей, она готова!

Подача

Картошка по-деревенски идеально сочетается с любыми соусами: кетчупом, чесночным, сметанным или сырным. Подайте ее как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира — гости останутся в восторге!

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

