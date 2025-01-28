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Узнайте, как сделать идеальную заправку для любого салата

Еда

Хотите узнать секрет идеальной заправки для греческого салата? Это простой, но вкусный рецепт, который сделает ваше блюдо незабываемым. Греческий салат — это не просто сочетание овощей, а настоящая кулинарная симфония, где заправка играет ключевую роль.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Ингредиенты для заправки

  • Оливковое масло — 100 мл
  • Лимонный сок — 2-3 ст. ложки
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Орегано — 1 ч. ложка
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. В небольшую миску выжмите сок лимона, добавьте к нему измельчённый чеснок.
  2. Постепенно влейте оливковое масло, помешивая венчиком или ложкой, чтобы получить однородную консистенцию.
  3. Добавьте орегано, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
  4. Эта заправка не только усиливает вкус свежих овощей, но и придаёт им лёгкую кислинку и аромат. Можно экспериментировать, добавляя свои любимые специи и травы.

Греческий салат с такой заправкой станет настоящей находкой для вашего стола, и ваши гости не смогут устоять перед его восхитительным вкусом!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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