Узнайте, как сделать идеальную заправку для любого салата

Хотите узнать секрет идеальной заправки для греческого салата? Это простой, но вкусный рецепт, который сделает ваше блюдо незабываемым. Греческий салат — это не просто сочетание овощей, а настоящая кулинарная симфония, где заправка играет ключевую роль.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Ингредиенты для заправки

Оливковое масло — 100 мл

Лимонный сок — 2-3 ст. ложки

Чеснок — 1 зубчик

Орегано — 1 ч. ложка

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

В небольшую миску выжмите сок лимона, добавьте к нему измельчённый чеснок. Постепенно влейте оливковое масло, помешивая венчиком или ложкой, чтобы получить однородную консистенцию. Добавьте орегано, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте. Эта заправка не только усиливает вкус свежих овощей, но и придаёт им лёгкую кислинку и аромат. Можно экспериментировать, добавляя свои любимые специи и травы.

Греческий салат с такой заправкой станет настоящей находкой для вашего стола, и ваши гости не смогут устоять перед его восхитительным вкусом!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

