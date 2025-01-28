Сытный ужин без хлопот: тушёная курица с овощами

Существует множество рецептов блюд из птицы, но тушёная курица с овощами выделяется своим неповторимым вкусом. Приготовление этого блюда займет около 40 минут, что делает его отличным выбором для быстрого и сытного ужина.
Фото: goya.com by Xochilt Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённая курица с овощами
Ингредиенты:
Куриное мясо (любые его части — бедра, ножки или крылья) — 800 г
6 картофелин
1 репчатая луковица
5 помидоров черри
200 г стручковой фасоли
1 болгарский перец
20 г растительного масла
Соль, приправы по вкусу
Приготовление
Куриное мясо нарежьте крупными кусками, посолите и поперчите. Оставьте мариноваться, пока будете подготавливать овощи.
Картофель очистите и нарежьте толстыми ломтиками (около 1 см). Помидоры черри разрежьте на четыре части, лук — полукольцами, болгарский перец нарежьте аккуратной соломкой.
Выложите картофель в смазанную растительным маслом форму для запекания. Смешайте его с луком и стручковой фасолью, посолите и добавьте специи. Сверху выложите перец, помидоры черри и курицу. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.
Уточнения
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.