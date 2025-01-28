Сытный ужин без хлопот: тушёная курица с овощами

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество рецептов блюд из птицы, но тушёная курица с овощами выделяется своим неповторимым вкусом. Приготовление этого блюда займет около 40 минут, что делает его отличным выбором для быстрого и сытного ужина.

Фото: goya.com by Xochilt Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запечённая курица с овощами

Ингредиенты:

Куриное мясо (любые его части — бедра, ножки или крылья) — 800 г

6 картофелин

1 репчатая луковица

5 помидоров черри

200 г стручковой фасоли

1 болгарский перец

20 г растительного масла

Соль, приправы по вкусу

Приготовление

Куриное мясо нарежьте крупными кусками, посолите и поперчите. Оставьте мариноваться, пока будете подготавливать овощи. Картофель очистите и нарежьте толстыми ломтиками (около 1 см). Помидоры черри разрежьте на четыре части, лук — полукольцами, болгарский перец нарежьте аккуратной соломкой. Выложите картофель в смазанную растительным маслом форму для запекания. Смешайте его с луком и стручковой фасолью, посолите и добавьте специи. Сверху выложите перец, помидоры черри и курицу. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

