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Сытный ужин без хлопот: тушёная курица с овощами

1:20
Еда

Существует множество рецептов блюд из птицы, но тушёная курица с овощами выделяется своим неповторимым вкусом. Приготовление этого блюда займет около 40 минут, что делает его отличным выбором для быстрого и сытного ужина.

Запечённая курица с овощами
Фото: goya.com by Xochilt Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённая курица с овощами

Ингредиенты:

  • Куриное мясо (любые его части — бедра, ножки или крылья) — 800 г
  • 6 картофелин
  • 1 репчатая луковица
  • 5 помидоров черри
  • 200 г стручковой фасоли
  • 1 болгарский перец
  • 20 г растительного масла
  • Соль, приправы по вкусу

Приготовление

  1. Куриное мясо нарежьте крупными кусками, посолите и поперчите. Оставьте мариноваться, пока будете подготавливать овощи.
  2. Картофель очистите и нарежьте толстыми ломтиками (около 1 см). Помидоры черри разрежьте на четыре части, лук — полукольцами, болгарский перец нарежьте аккуратной соломкой.
  3. Выложите картофель в смазанную растительным маслом форму для запекания. Смешайте его с луком и стручковой фасолью, посолите и добавьте специи. Сверху выложите перец, помидоры черри и курицу. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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