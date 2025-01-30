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Какие сыры можно замораживать, а какие нельзя

1:55
Еда

Сыр — продукт, который нужен в каждом доме. Его добавляют в салаты, используют в горячих блюдах и просто подают как закуску. Но что делать, если хочется продлить его срок годности? Многие хозяйки задумываются о заморозке. Давайте разберемся, стоит ли это делать и какие правила нужно соблюдать.

тёртый сыр
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
тёртый сыр

Какие сыры можно замораживать

Заморозке подлежат только твердые и полутвердые сорта сыра, такие как пармезан, бофор или гауда. Но и здесь есть нюансы: перед заморозкой продукт лучше натереть на терке или нарезать ломтиками. Такой подход облегчит дальнейшее использование.

А вот мягкие сыры вроде камамбера или рикотты замораживать не стоит — они теряют текстуру, становятся рыхлыми, а вкус и аромат заметно ухудшаются.

Как правильно замораживать сыр

Чтобы избежать обледенения, важно плотно завернуть сыр в несколько слоев водоотталкивающей пленки. Также можно использовать вакуумные пакеты. Такой способ сохранит вкус и предотвратит проникновение влаги.

Как размораживать сыр

Разморозка сыра — это процесс, требующий терпения. Эксперты советуют начинать с холодильника: положите замороженный кусок на нижнюю полку и дайте ему медленно оттаять. После этого можно довести продукт до комнатной температуры.

В чем плюсы и минусы заморозки

Замороженный сыр прекрасно подойдет для пиццы, запеканок, соусов и других горячих блюд. Однако подавать его как закуску или добавлять в свежие салаты уже не получится — текстура и вкус будут испорчены.

Эксперты подчеркивают, что замораживать сыр стоит только в крайнем случае. Свежий продукт всегда лучше, особенно если его правильно хранить в холодильнике.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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