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Запеканка, которая покорит сердца: цветная капуста с беконом и сыром

1:23
Еда

Запеканка из цветной капусты с сыром и беконом — это идеальное блюдо для любителей здорового питания, не готовых отказываться от вкусных угощений. Сочетание нежной капусты, расплавленного сыра и ароматного бекона подарит вашему столу особую изюминку.

Запечённая цветная капуста
Фото: flickr.com by Andrea Goh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая цветная капуста

Ингредиенты

  • Цветная капуста — 1 кг
  • Бекон — 200 г
  • Сыр (твердого сорта) — 150 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сливки — 200 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Укроп — по желанию

Приготовление

  1. Разделите цветную капусту на соцветия и отварите в подсоленной воде около 5 минут до мягкости. Затем откиньте на дуршлаг.
  2. Бекон нарежьте на маленькие кусочки и обжарьте до хрустящей корочки на сковороде.
  3. В отдельной миске смешайте яйца со сливками, добавьте тертый сыр, специи и укроп.
  4. В форму для запекания выложите отваренную капусту, сверху равномерно распределите бекон. Залейте все подготовленной смесью.
  5. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 30-35 минут, пока запеканка не подрумянится.

Эта запеканка отлично подойдет для семейного ужина, ее легко приготовить, а результат всегда восхитительный! Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

Уточнения

Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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