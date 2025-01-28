Запеканка, которая покорит сердца: цветная капуста с беконом и сыром

Запеканка из цветной капусты с сыром и беконом — это идеальное блюдо для любителей здорового питания, не готовых отказываться от вкусных угощений. Сочетание нежной капусты, расплавленного сыра и ароматного бекона подарит вашему столу особую изюминку.
Эта запеканка отлично подойдет для семейного ужина, ее легко приготовить, а результат всегда восхитительный! Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.
Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.
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