Запеканка, которая покорит сердца: цветная капуста с беконом и сыром

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из цветной капусты с сыром и беконом — это идеальное блюдо для любителей здорового питания, не готовых отказываться от вкусных угощений. Сочетание нежной капусты, расплавленного сыра и ароматного бекона подарит вашему столу особую изюминку.

Фото: flickr.com by Andrea Goh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая цветная капуста

Ингредиенты

Цветная капуста — 1 кг

Бекон — 200 г

Сыр (твердого сорта) — 150 г

Яйцо — 2 шт.

Сливки — 200 мл

Соль, перец — по вкусу

Укроп — по желанию

Приготовление

Разделите цветную капусту на соцветия и отварите в подсоленной воде около 5 минут до мягкости. Затем откиньте на дуршлаг. Бекон нарежьте на маленькие кусочки и обжарьте до хрустящей корочки на сковороде. В отдельной миске смешайте яйца со сливками, добавьте тертый сыр, специи и укроп. В форму для запекания выложите отваренную капусту, сверху равномерно распределите бекон. Залейте все подготовленной смесью. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 30-35 минут, пока запеканка не подрумянится.

Эта запеканка отлично подойдет для семейного ужина, ее легко приготовить, а результат всегда восхитительный! Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

Уточнения

Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

