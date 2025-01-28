Готовим из того, что осталось в холодильнике: капустные оладьи, которые полюбит вся семья

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи из белокочанной капусты — это отличный способ сделать ваш рацион более разнообразным и полезным. Эти простые, но вкусные блюда могут стать настоящим украшением стола и подойдут как для завтрака, так и для ужина.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Оладьи

Ингредиенты

Капуста — 400 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 100 г

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Укроп или другая зелень — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Капусту мелко нашинкуйте и отварите в подсоленной воде до мягкости. Это займет около 5 минут. После варки откиньте капусту на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости. Когда капуста остынет, добавьте яйцо, муку, измельченный чеснок и специи. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте тесто на сковороду и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Эти оладьи идеально сочетаются со сметаной, чесночным соусом или даже с яблочным повидлом. Подавайте их горячими и наслаждайтесь их вкусом!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

