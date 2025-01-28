Готовим из того, что осталось в холодильнике: капустные оладьи, которые полюбит вся семья

Оладьи из белокочанной капусты — это отличный способ сделать ваш рацион более разнообразным и полезным. Эти простые, но вкусные блюда могут стать настоящим украшением стола и подойдут как для завтрака, так и для ужина.
Эти оладьи идеально сочетаются со сметаной, чесночным соусом или даже с яблочным повидлом. Подавайте их горячими и наслаждайтесь их вкусом!
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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