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Готовим из того, что осталось в холодильнике: капустные оладьи, которые полюбит вся семья

1:20
Еда

Оладьи из белокочанной капусты — это отличный способ сделать ваш рацион более разнообразным и полезным. Эти простые, но вкусные блюда могут стать настоящим украшением стола и подойдут как для завтрака, так и для ужина.

Оладьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Оладьи

Ингредиенты

  • Капуста — 400 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 100 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Укроп или другая зелень — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Капусту мелко нашинкуйте и отварите в подсоленной воде до мягкости. Это займет около 5 минут.
  2. После варки откиньте капусту на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости. Когда капуста остынет, добавьте яйцо, муку, измельченный чеснок и специи. Хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте тесто на сковороду и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
  4. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Эти оладьи идеально сочетаются со сметаной, чесночным соусом или даже с яблочным повидлом. Подавайте их горячими и наслаждайтесь их вкусом!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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