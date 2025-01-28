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Рисовый пирог с рыбой: полезное и вкусное блюдо для всей семьи, вместо теста в нём — рис

2:47
Еда

Этот пирог станет отличным дополнением к семейному воскресенью. Вместо традиционного теста, основой служит отваренный рис, что делает его не только вкусным, но и полезным. Вы можете выбрать любую рыбу по своему вкусу.

Пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пирог

Ингредиенты:

  • Круглозерный рис — 1 стакан
  • Рыба (любая) — 400 г
  • Белый лук — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Черный перец (свежемолотый) — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Для заливки:

  • Молоко — 200 мл
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Сливочный сыр — 100 г
  • Горчица с зернами — 1 ч. л.
  • Петрушка (рубленая) — 2 ст. л.
  • Паприка (красная молотая) — 1 ст. л.
  • Яйца — 3 шт.

Приготовление:

  1. Промойте рис и отварите в подсоленной воде до готовности. Затем откиньте на дуршлаг и дайте остыть. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на 1 ст. л. растительного масла до золотистого цвета. Смешайте лук с рисом и остудите. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте.
  2. Подготовьте форму для запекания: смажьте разъемную форму диаметром 18-20 см сливочным маслом и присыпьте мукой. Выложите рисовую смесь в форму, формируя дно и бортики.
  3. Нарежьте рыбу на порционные кусочки, посолите, поперчите и обваляйте в муке. Обжарьте на оставшемся растительном масле до золотистой корочки. Выложите рыбу в форму поверх рисовой смеси.
  4. Сделайте соус-заливку: в небольшой кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и, постоянно помешивая венчиком, влейте молоко. Прогревайте смесь на медленном огне до загустения, затем снимите с огня и дайте немного остыть. Добавьте сливочный сыр и тщательно перемешайте до полного расплавления.
  5. В миске взбейте яйца с щепоткой соли до легкой пены. Смешайте с рубленой петрушкой и горчицей.
  6. Аккуратно соедините молочно-сырную смесь с яичной, тщательно перемешайте. Залейте этой смесью рыбу в форме. Посыпьте сверху паприкой для насыщенного цвета и аромата.
  7. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте пирог в течение 30 минут до золотистой корочки.

Дайте пирогу немного остыть в форме, затем аккуратно отделите его от стенок с помощью ножа. Подавайте теплым, чтобы насладиться нежным вкусом и ароматом.
Приятного вам семейного вечера в кругу близких!

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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