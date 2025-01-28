Рисовый пирог с рыбой: полезное и вкусное блюдо для всей семьи, вместо теста в нём — рис

Этот пирог станет отличным дополнением к семейному воскресенью. Вместо традиционного теста, основой служит отваренный рис, что делает его не только вкусным, но и полезным. Вы можете выбрать любую рыбу по своему вкусу.
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Пирог
Ингредиенты:
Круглозерный рис — 1 стакан
Рыба (любая) — 400 г
Белый лук — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Растительное масло — 3 ст. л.
Черный перец (свежемолотый) — по вкусу
Соль — по вкусу
Для заливки:
Молоко — 200 мл
Сливочное масло — 1 ст. л.
Мука — 2 ст. л.
Сливочный сыр — 100 г
Горчица с зернами — 1 ч. л.
Петрушка (рубленая) — 2 ст. л.
Паприка (красная молотая) — 1 ст. л.
Яйца — 3 шт.
Приготовление:
Промойте рис и отварите в подсоленной воде до готовности. Затем откиньте на дуршлаг и дайте остыть. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на 1 ст. л. растительного масла до золотистого цвета. Смешайте лук с рисом и остудите. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте.
Подготовьте форму для запекания: смажьте разъемную форму диаметром 18-20 см сливочным маслом и присыпьте мукой. Выложите рисовую смесь в форму, формируя дно и бортики.
Нарежьте рыбу на порционные кусочки, посолите, поперчите и обваляйте в муке. Обжарьте на оставшемся растительном масле до золотистой корочки. Выложите рыбу в форму поверх рисовой смеси.
Сделайте соус-заливку: в небольшой кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и, постоянно помешивая венчиком, влейте молоко. Прогревайте смесь на медленном огне до загустения, затем снимите с огня и дайте немного остыть. Добавьте сливочный сыр и тщательно перемешайте до полного расплавления.
В миске взбейте яйца с щепоткой соли до легкой пены. Смешайте с рубленой петрушкой и горчицей.
Аккуратно соедините молочно-сырную смесь с яичной, тщательно перемешайте. Залейте этой смесью рыбу в форме. Посыпьте сверху паприкой для насыщенного цвета и аромата.
Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте пирог в течение 30 минут до золотистой корочки.
Дайте пирогу немного остыть в форме, затем аккуратно отделите его от стенок с помощью ножа. Подавайте теплым, чтобы насладиться нежным вкусом и ароматом. Приятного вам семейного вечера в кругу близких!
Уточнения
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.