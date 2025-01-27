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Коричневый, белый, арборио или басмати: чем они различаются и какой рис самый полезный

2:38
Еда

Рис — один из самых распространённых продуктов в мире, он является важным источником углеводов. Существует несколько разновидностей риса, таких как белый, коричневый, арборио и басмати, которые отличаются по своим свойствам и влияют на организм по-разному. Врач-диетолог и эндокринолог сети "Поликлиника.ру" Наталия Шведова подробно рассказала о различиях между этими видами риса.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

По словам врача, коричневый рис считается очень полезным. Он богат клетчаткой, витаминами (особенно магнием, фолиевой кислотой и железом) и минералами. Регулярное употребление коричневого риса помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также поддерживает стабильный уровень глюкозы в крови. Этот вид риса не содержит глютена, что делает его подходящим для людей с целиакией.

Однако стоит учитывать, что коричневый рис может содержать небольшое количество мышьяка, поэтому его необходимо правильно готовить: тщательно промывать, замачивать и варить в фильтрованной воде, уточняет Газета.Ru.

Шведова отметила, что белый рис имеет более высокий гликемический индекс по сравнению с коричневым, что может привести к резкому повышению уровня сахара в крови, особенно для людей с сахарным диабетом II типа. Тем не менее, он легко усваивается и полезен для тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Белый рис содержит меньше клетчатки и обладает мягкой текстурой, которая не раздражает кишечник.

Рис также сыграл важную роль в научных открытиях. Благодаря изучению рафинированного риса был обнаружен витамин тиамин, который помог спасти множество пациентов с болезнью Бери-бери и синдромом Вернике-Корсакова. Это открытие было сделано голландским врачом К. Эйкманом, за что он был удостоен Нобелевской премии.

Чтобы сохранить все полезные свойства риса, важно правильно его хранить. Белый рис можно держать при комнатной температуре в плотно закрытой упаковке. Коричневый рис, из-за высокого содержания жиров, склонен к прогорканию и его лучше хранить в холодильнике или даже морозильнойкамере.

"При приготовлении рекомендовано комбинировать рис с другими продуктами, такими как овощи, бобовые, мясо. Это позволит избежать дефицита питательных веществ и сделать рацион более разнообразным", — добавила врач.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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